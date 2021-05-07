?>?> الكويت تستنكر تهجير المقدسيين قسرا من بيوتهم في حي الشيخ جراح - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 7 أيار 2021 ساعة 15:09

الكويت تستنكر تهجير المقدسيين قسرا من بيوتهم في حي الشيخ جراح

الكويت تستنكر تهجير المقدسيين قسرا من بيوتهم في حي الشيخ جراح
وفي بيان لها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لاستمرار "اسرائيل" في بناء المستوطنات وما تمارسه من عمليات تهجير وإخلال في القدس الشرقية ولاسيما في حي الشيخ جراح.

وأكّدت الوزارة خطورة عملية بناء المستوطنات والاستمرار فيها لمُخالفتها مبادئ القانون الدولي، ونسفها للجهود الدولية الرامية إلى الوصول إلى حل نهائي للصراع الدائر في الشرق الأوسط إضافة إلى تهديدها للإستقرار في المنطقة.

ورحّبت الوزارة في هذا الصدد بالبيان الصادر عن مجموعة من الدول الأوروبية بريطانيا ألمانيا فرنسا إيطاليا إسبانيا والذي دعت فيه "إسرائيل" إلى تعليق قرارها في المضي قدما في بناء المستوطنات، وإنهاء سياسة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ووقف عمليات الإخلال والتهجير.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحمل "إسرائيل" على وقف مثل هذه القرارات الأحادية وتهيئة الأجواء لإستئناف مباحثات التسوية وصولا إلى الحل النهائي القائم على قرارات الشرعية الدولية وما يسمى "مبادرة السلام العربية" وحل الدولتين.
مصدر : وكالات
رقم : 931292
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الإنتصار الدبلوماسي للمحور المقاوم معادلة خطت بدماء الشهداء وفوهات البنادق
الإنتصار الدبلوماسي للمحور المقاوم معادلة خطت بدماء الشهداء وفوهات البنادق
ما رمزية اختيار شهر رمضان لاحياء يوم القدس العالمي؟
ما رمزية اختيار شهر رمضان لاحياء يوم القدس العالمي؟
7 أيار 2021
يوم القدس العالمي يوم تنبيه لكل الأمة
يوم القدس العالمي يوم تنبيه لكل الأمة
الكاتبة اليمنية: أمةالملك الخاشب
7 أيار 2021
مجلسا خبراء القيادة وصيانة الدستور: انتصار الأمة الإسلامية قريب
مجلسا خبراء القيادة وصيانة الدستور: انتصار الأمة الإسلامية قريب
7 أيار 2021
في يوم القدس العالمي.. الشيخ جراح وشكل المعركة المستقبلية
في يوم القدس العالمي.. الشيخ جراح وشكل المعركة المستقبلية
7 أيار 2021
من تنازل عن القدس تنازل عن إنسانيته
من تنازل عن القدس تنازل عن إنسانيته
7 أيار 2021
الرئيس روحاني: الشعب الفلسطيني سينتصر في جهاده ضد الصهاينة
الرئيس روحاني: الشعب الفلسطيني سينتصر في جهاده ضد الصهاينة
6 أيار 2021
إجماع قادة المحور على خيار المقاومة حتى تحرير القدس
إجماع قادة المحور على خيار المقاومة حتى تحرير القدس
6 أيار 2021
يوم القدس ونهضة الامة الاسلامية
يوم القدس ونهضة الامة الاسلامية
6 أيار 2021
قائد الحرس الثوري: الفقاعة الأمنية الإسرائيلية انكسرت
قائد الحرس الثوري: الفقاعة الأمنية الإسرائيلية انكسرت
6 أيار 2021
مصادر ترجح وقف المفاوضات النووية في فيينا
مصادر ترجح وقف المفاوضات النووية في فيينا
6 أيار 2021
السيد الحوثي: يوم القدس مناسبة مهمة لاستنهاض الأمة
السيد الحوثي: يوم القدس مناسبة مهمة لاستنهاض الأمة
5 أيار 2021
بالتزامن مع يوم القدس العالمي..حراك إعلامي تحت شعار "القدس لنا"
بالتزامن مع يوم القدس العالمي..حراك إعلامي تحت شعار "القدس لنا"
5 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الإنتصار الدبلوماسي للمحور المقاوم معادلة خطت بدماء الشهداء وفوهات البنادق
ما رمزية اختيار شهر رمضان لاحياء يوم القدس العالمي؟
يوم القدس العالمي يوم تنبيه لكل الأمة
في يوم القدس العالمي.. الشيخ جراح وشكل المعركة المستقبلية