الكويت تستنكر تهجير المقدسيين قسرا من بيوتهم في حي الشيخ جراح

وفي بيان لها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لاستمرار "اسرائيل" في بناء المستوطنات وما تمارسه من عمليات تهجير وإخلال في القدس الشرقية ولاسيما في حي الشيخ جراح.



وأكّدت الوزارة خطورة عملية بناء المستوطنات والاستمرار فيها لمُخالفتها مبادئ القانون الدولي، ونسفها للجهود الدولية الرامية إلى الوصول إلى حل نهائي للصراع الدائر في الشرق الأوسط إضافة إلى تهديدها للإستقرار في المنطقة.



ورحّبت الوزارة في هذا الصدد بالبيان الصادر عن مجموعة من الدول الأوروبية بريطانيا ألمانيا فرنسا إيطاليا إسبانيا والذي دعت فيه "إسرائيل" إلى تعليق قرارها في المضي قدما في بناء المستوطنات، وإنهاء سياسة توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ووقف عمليات الإخلال والتهجير.



واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحمل "إسرائيل" على وقف مثل هذه القرارات الأحادية وتهيئة الأجواء لإستئناف مباحثات التسوية وصولا إلى الحل النهائي القائم على قرارات الشرعية الدولية وما يسمى "مبادرة السلام العربية" وحل الدولتين.