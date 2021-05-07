مجزرة العدوان بحق المشاركين بمسيرات يوم القدس العالمي بمأرب

اسلام تايمز (اليمن) - سقط عدد من الشهداء والجرحى، اليوم الجمعة، جراء استهدف طيران العدوان السعودي الأمريكي تجمعا للمشاركين في مسيرات يوم القدس العالمي في محافظة مأرب.