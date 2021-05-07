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يوم القدس
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الجمعة 7 أيار 2021 ساعة 18:07
مجزرة العدوان بحق المشاركين بمسيرات يوم القدس العالمي بمأرب
وأكد موقع المسيرة في مأرب أن طيران العدوان استهدف تجمعا كان يستعد لإحياء يوم القدس العالمي في مفرق قرية السحاري بمديرية مجزر ما أدى سقوط شهداء وجرحى.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
931332
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