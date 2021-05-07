الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 7 أيار 2021 ساعة 18:11

مشاركو إحياء يوم القدس بدمشق: لا خيار لمواجهة الاحتلال إلا بالمقاومة

مشاركو إحياء يوم القدس بدمشق: لا خيار لمواجهة الاحتلال إلا بالمقاومة
وتم خلال المسيرة التي نظمتها اللجنة التحضيرية لإحياء يوم القدس العالمي رفع مجسم للمسجد الأقصى والأعلام الوطنية لدول محور وفصائل المقاومة وترديد شعارات تؤكد أن المقاومة طريق تحرير فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس واستعادة الحقوق تلاها عقد مهرجان مركزي بحضور قيادات أحزاب وفصائل وقوى وشخصيات سورية وفلسطينية ورجال دين وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في دمشق.

وأكد المشاركون في بيان مشترك تلاه مدير عام مؤسسة القدس الدولية-سورية الدكتور خلف المفتاح أن لا خيار لمواجهة كيان الاحتلال المتغطرس إلا بالمقاومة بكل أشكالها وفي مقدمتها مقاومة الشعب العربي الفلسطيني تسانده قوى المقاومة في المنطقة وتشد من أزره وتدعمه.

وندد المشاركون بسياسة التهويد الجغرافي والديمغرافي التي يمارسها كيان الاحتلال حيال مدينة القدس مشددين على أن تكريس مناسبة يوم القدس العالمي في حياتنا سيجعل منها قضية حاضرة في وجدان وضمير أبناء الأمة ورسالة قوة موجهة للعدو الصهيوني بأن فلسطين وفي القلب منها مدينة القدس عاصمتها التاريخية والأبدية لن يطويها النسيان ولن تنال من مكانتها ومكانها أشكال التهويد كلها وستبقى في ضمائر أبناء الأمة حتى تستعاد لتكون عاصمة للمحبة والسلام والحرية.

واستنكر المشاركون كل الإجراءات التي يقوم بها العدو الصهيوني بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية والقوى الرجعية في المنطقة أعمالاً لما يسمى “صفقة القرن” ودعوات التطبيع مع العدو الصهيوني ما يشكل اعتداء صارخاً على ضمير أبناء الأمة وخيانة لأرواح عشرات الآلاف من الشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن فلسطين وما احتل من أراض عربية معبرين عن تقديرهم لمواقف سورية وقيادتها الداعمة للقضية الفلسطينية إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة.

ودعا رئيس اللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني الدكتور صابر فلحوط في كلمة له إلى التحرك بشكل موحد للتصدي للمخططات الصهيوأمريكية في المنطقة والعمل على الحفاظ على القضية الفلسطينية حية في الذاكرة الجمعية.

بدوره أشار السفير اليمني بدمشق عبد الله علي صبري إلى أن صمود الشعبين اليمني والسوري وثبات أمة المقاومة في مواجهة المخططات الصهيوامريكية دليل على أن القدس اليوم أقرب من أي وقت مضى مؤكداً أن الشعب المقاوم لا بد أن يسترد حقوقه المشروعة طال الزمان أم قصر.

من ناحيته أكد القائم بأعمال السفارة الإيرانية بالإنابة في دمشق علي رضا آيتي أن إيران كانت وستبقى سنداً وداعماً للمقاومة حتى تحقيق أهدافها العادلة مشيراً إلى أن التهديدات المتكررة لإيران وحلفائها وتوجيه ضربة عسكرية لهم لن تحل مشاكل العدو الصهيوني ولن تمنع سقوطه.

وشدد أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي حسام السمان أنه لا يمكن لأي مؤامرة مهما بلغ التحشيد العالمي لها أن تنجح ما دام هناك قوى مقاومة حرة تقف في وجه الاحتلال والمؤامرات والصفقات مبيناً أنه من خلال إحياء يوم القدس العالمي نرسل رسائل إلى أبناء الشعب الفلسطيني وللعالم أجمع ولكيان الاحتلال بمسؤولية الأمتين العربية والإسلامية عن فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس.

وكما لفت أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة زياد الصغير أبو حازم إلى أن إحياء يوم القدس العالمي يأتي لتبقى القدس ومعالمها وفلسطين كلها حاضرة في ذهن الأحرار والشرفاء في العالم حتى تحرير الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعودة الحقوق إلى الشعب الفلسطيني داعياً إلى الاستمرار بالمقاومة ودعم الشعوب العربية المحتلة أراضيها من العدو الصهيوني وفي مقدمتها فلسطين حتى النصر وتحريرها.

ويتم إحياء يوم القدس العالمي في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان المبارك بجميع أنحاء العالم تضامناً مع الشعب الفلسطيني ورفضاً لمحاولات تهويد المدينة المقدسة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وذلك بناء على المبادرة التي أطلقها قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الإمام الراحل الخميني (ره) في عام 1979.
مصدر : وكالات
رقم : 931334
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الإنتصار الدبلوماسي للمحور المقاوم معادلة خطت بدماء الشهداء وفوهات البنادق
الإنتصار الدبلوماسي للمحور المقاوم معادلة خطت بدماء الشهداء وفوهات البنادق
ما رمزية اختيار شهر رمضان لاحياء يوم القدس العالمي؟
ما رمزية اختيار شهر رمضان لاحياء يوم القدس العالمي؟
7 أيار 2021
يوم القدس العالمي يوم تنبيه لكل الأمة
يوم القدس العالمي يوم تنبيه لكل الأمة
الكاتبة اليمنية: أمةالملك الخاشب
7 أيار 2021
مجلسا خبراء القيادة وصيانة الدستور: انتصار الأمة الإسلامية قريب
مجلسا خبراء القيادة وصيانة الدستور: انتصار الأمة الإسلامية قريب
7 أيار 2021
في يوم القدس العالمي.. الشيخ جراح وشكل المعركة المستقبلية
في يوم القدس العالمي.. الشيخ جراح وشكل المعركة المستقبلية
7 أيار 2021
من تنازل عن القدس تنازل عن إنسانيته
من تنازل عن القدس تنازل عن إنسانيته
7 أيار 2021
الرئيس روحاني: الشعب الفلسطيني سينتصر في جهاده ضد الصهاينة
الرئيس روحاني: الشعب الفلسطيني سينتصر في جهاده ضد الصهاينة
6 أيار 2021
إجماع قادة المحور على خيار المقاومة حتى تحرير القدس
إجماع قادة المحور على خيار المقاومة حتى تحرير القدس
6 أيار 2021
يوم القدس ونهضة الامة الاسلامية
يوم القدس ونهضة الامة الاسلامية
6 أيار 2021
قائد الحرس الثوري: الفقاعة الأمنية الإسرائيلية انكسرت
قائد الحرس الثوري: الفقاعة الأمنية الإسرائيلية انكسرت
6 أيار 2021
مصادر ترجح وقف المفاوضات النووية في فيينا
مصادر ترجح وقف المفاوضات النووية في فيينا
6 أيار 2021
السيد الحوثي: يوم القدس مناسبة مهمة لاستنهاض الأمة
السيد الحوثي: يوم القدس مناسبة مهمة لاستنهاض الأمة
5 أيار 2021
بالتزامن مع يوم القدس العالمي..حراك إعلامي تحت شعار "القدس لنا"
بالتزامن مع يوم القدس العالمي..حراك إعلامي تحت شعار "القدس لنا"
5 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الإنتصار الدبلوماسي للمحور المقاوم معادلة خطت بدماء الشهداء وفوهات البنادق
ما رمزية اختيار شهر رمضان لاحياء يوم القدس العالمي؟
يوم القدس العالمي يوم تنبيه لكل الأمة
في يوم القدس العالمي.. الشيخ جراح وشكل المعركة المستقبلية