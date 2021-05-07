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الجمعة 7 أيار 2021 ساعة 18:14

ميانمار..متمردو ولاية كارين يحرقون موقعا حكوميا آخر

ميانمار..متمردو ولاية كارين يحرقون موقعا حكوميا آخر
ويقع الموقع على بعد نحو خمسة عشر كيلومترا من معسكر آخر أكبر اقتحمه جيش تحرير كارين الوطني، وأحرقه قبل عشرة أيام.

ويعد جيش تحرير كارين الوطني، بمثابة الجناح العسكري لاتحاد كارين الوطني، المنظمة السياسية الرئيسية التي تمثل أقلية كارين، التي تتخذ من شرق ميانمار موطنا.

كارين وكاتشين في شمال ميانمار هما العرقيتان المسلحتان الرئيسيتان اللتان تحالفتا مع الحركة المناهضة للمجلس العسكري الذي تولى السلطة في البلاد، بعد أن أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي، المنتخبة في فبراير الماضي.

وتدور حاليا اشتباكات يومية بين الحكومة والمجموعات المسلحة التابعة لعرقيتي كارين وكاشين.

وأعلنت حكومة الظل التي شكلها خصوم المجلس العسكري هذا الأسبوع عن تشكيل "قوة دفاع شعبية" تهدف إلى أن تكون بمثابة مقدمة ل "جيش اتحاد فيدرالي" من القوى الديمقراطية بما في ذلك الأقليات العرقية، ما يبرز القاعدة الرئيسية التي يعتمدون عليها.

وأظهر تسجيل مصور حصلت عليه "أسوشيتد برس" جنود جيش تحرير كارين الوطني اليوم الجمعة داخل قاعدة "يو ثو هتا" مجموعة من المباني الخشبية والخنادق المحفورة في غابة وهم يتفقدون قذائف الهاون التي خلفها الجيش الحكومي.

ويقع المخيم بالقرب من نهر سالوين الذي يمثل الحدود الفاصلة بين ميانمار وتايلاند.
مصدر : وكالات
رقم : 931336
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