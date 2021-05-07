تظاهرة حاشدة في قلب المنامة لاحياء يوم القدس العالمي

وشارك البحرينيون في مسيرات راجلة ومحمولة رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية والبحرينية وأحرقوا العلمين الإسرائيلي والأميركي.



كما رددوا هتافات “الموت لأميركا الموت لإسرائيل”.



وأكدوا أن الشعب البحريني سيقف بحزم ضد عمليات التطبيع الرسمية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.



وهاجموا نظام حمد بن عيسى الذي سلك مسار التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، عادا أنه طريق الخسارة والعذاب.



وقال المتظاهرون إن الشعب البحريني يرى أن طريق التطبيع هو طريق الخسران والتهلكة.



وشددوا على أن مؤامرات التطبيع هي من أخطر المؤامرات على وجود الأمة ومقدساتها.



ومن المناطق التي شهدت المسيرات العاصمة المنامة ونودرات وسنابس والشاخورة وأبو السيبة.