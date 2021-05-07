هكذا أحيا العالم العربي والإسلامي يوم القدس العالمي

شهدت مناطق مختلفة في البحرين منها العاصمة المنامة اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة بمناسبة يوم القدس العالمي، استجابة لدعوات قوى المعارضة البحرينية للتضامن مع فلسطين ومدينة القدس التي تتعرض لهجمة إسرائيلية شرسة.



وشارك البحرينيون في مسيرات راجلة ومحمولة رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية والبحرينية وأحرقوا العلمين الإسرائيلي والأميركي.



كما رددوا هتافات “الموت لأميركا الموت لإسرائيل”.



وأكدوا أن الشعب البحريني سيقف بحزم ضد عمليات التطبيع الرسمية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.



وهاجموا نظام حمد بن عيسى الذي سلك مسار التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، عادا أنه طريق الخسارة والعذاب.



وقال المتظاهرون إن الشعب البحريني يرى أن طريق التطبيع هو طريق الخسران والتهلكة.



وشددوا على أن مؤامرات التطبيع هي من أخطر المؤامرات على وجود الأمة ومقدساتها.



وفي العراق اكد اهالي مدينة البصرة جنوبي البلاد تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وعلى ضرورة الاتحاد ضد مخططات الاحتلال الإسرائيلي لمصادرة الهوية الفلسطينية، منددين بعمليات تطبيع بعض أنظمة دول مجلس التعاون مع الكيان الغاصب للقدس.



كما شهدت مدينة الحلة مركز محافظة بابل جنوب بغداد انطلاق مسيرة يوم القدس، وادان المشاركون في هذه المسيرة الانظمة العربية التي هرولت الى التطبيع مع الكيان الصهيوني، كما شهدت محافظة كركوك مسيرات لاحياء المناسبة.



وفي اليمن فقد أكد بيان المسيرات المليونية التي خرجت في صنعاء وبقية المحافظات اليمنية تطلع الشعب اليمني للقيام بدور أكبر في مناصرة فلسطين مع أحرار الأمة ومحور المقاومة مهما كان حجم العدوان الذي تنفذه أنظمة التطبيع ضد اليمن.



وجدد بيان المسيرات التمسك المبدئي والثابت بالقضية الفلسطينية، داعيا الشعوب العربية والإسلامية للتحرك القوي في دعم جهاد الشعب الفلسطيني.



وأكد بيان المسيرات المليونية التي خرجت في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات إحياء ليوم القدس العالمي "تطلّع الشعب اليمني للقيام بدور أكبر في مناصرة فلسطين مع أحرار الأمّة ومحور المقاومة مهما كان حجم العدوان الذي تنفذه أنظمة التطبيع ضده".



وجدد بيان المسيرات اليمنية "التمسّك المبدئي والثابت بالقضية الفلسطينية"، داعيًا "الشعوب العربية والإسلامية للتحرّك القوي في دعم جهاد الشعب الفلسطيني".



وشدّد بيان مسيرة يوم القدس العالمي على أن "الشعب اليمني اليوم في صدارة الشعوب الحرة الرافضة للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية وفي التمسك بالقضية الفلسطينية".



وتابع البيان أنّ "العدو "الإسرائيلي" يمثل خطرًا حقيقيًا على الأمة وتهديدًا جديًّا وفعليًا لأمن واستقرار المنطقة، وهو ما يتطلب من شعوبها النهوض بالمسؤولية ومقارعة الهيمنة.



وأكد أن موقف الشعب اليمني تجاه القضية الفلسطينية نابع من هويته الإيمانية وأصالته وهو مستمر على موقفه في مناصرة الفلسطينيين والسعي لتحرير فلسطين والمقدسات والأراضي العربية المحتلة.



والفصائل الفلسطينية في مخيمات اللاجئين شمال لبنان احييت المناسبة بمسيرات ووقفات تضامنية مع المسجد الاقصى.



وأكد المشاركون، أن الإحياء هذا العام يكتسب أهمية مضاعفة في ظل محاولات الاحتلال الاسرائيلي، قضم المزيد من الاراضي الفلسطينية وتهجير اهالي حي الجراح ومحاولات المستوطنين تدنيس المسجد الاقصى.



وسوريا لم يغب عنها الاحتفال بهذا اليوم العظيم فقد أحيت المدن السورية يوم القدس العالمي في عدة محافظات، حيث أكد المشاركون على ان القدس هي القضية الاساسية للامة الاسلامية وان الكيان الاسرائيلي عدو محتل ولا خيار الا مواجته بالمقاومة.



بتوقيت الاقصى وتحت عنوان القدس اقرب، احييت المدن السورية يوم القدس العالمي تلبية لنداء الامام الخميني رضوان الله عليه.



ففي دمشق، خرجت مسيرة حاشدة انطلقت من مدخل سوق الحميدية الى ساحة الجامع الكبير بمشاركة الفصائل الفلسطينية والاحزاب السورية .



المتظاهرون اجمعوا على ان القدس، هي القضية الاساس، وان الكيان الاسرائيلي عدو محتل ولا خيار الا مواجته بالمقاومة.



وفي المحافظات السورية، خرج أبناءِ الشعب السوري والفلسطيني بكافةِ شرائحِهم ومكوناتِهم، شاركوا في مسيرات نظمت في حمص واللاذقية ودير الزور و بلدتي نبل والزهراء بريف حلب الشمالي جدد فيها المشاركون الوفاء للقضية الام وشددوا على العداء للاحتلال، ومن يؤيده خاصة دعاة التطبيع.



في يوم القدس، يوكدون المشاركون في المدن السورية ان الايام كلها للقدس، وان لا بقاء للاحتلال، أطال الزمان ام قصر فالقدس للمقاومين اقرب.ش

