رضائي: اليوم الذي ستتحرر فيه القدس قادم

وفي كلمة القاها في مدينة خرمشهر (جنوب غرب) بمناسبة يوم القدس العالمي، قال رضائي : احتل الصهاينة القدس الشريف منذ أكثر من ستة عقود، في فترة تشبه احتلال الجيش البعثي الصدامي لمدينة خرمشهر العزيزة، ولم يرغب الصداميون في مغادرة المدينة، أرادوا البقاء هنا، ودمروا العديد من مناطق المدينة بشكل كبير بل وسويت بالأرض، ولكن بفضل الله تعالى وبقيادة الإمام الخميني العظيم وتضحيات المقاتلين، تم تحرير خرمشهر بهمة وبطولات الشباب الإيرانيين.



واضاف: أريد أن أقول في مسجد خرمشهر الكبير سيأتي اليوم الذي سيتم فیه تحریر القدس، وسنصلي نحن المسلمون في المسجد الأقصى، القبلة الأولى للمسلمين، وإذا تحررت القدس فعلينا تحرير فلسطين من الأشرار.