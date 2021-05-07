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الجمعة 7 أيار 2021 ساعة 21:40

جهانغيري: يوم القدس يوم مكافحة التطبيع ويوم النضال ضد النسيان

جهانغيري: يوم القدس يوم مكافحة التطبيع ويوم النضال ضد النسيان
وكتب إسحاق جهانغيري اليوم الجمعة ، على حسابه على تويتر تخليداً لذكرى يوم القدس العالمي: يوم القدس هو يوم تذكير يوم النضال ضد "تطبيع" الاحتلال هو يوم النضال ضد النسيان ويوم نقل تاريخ فلسطين إلى الأجيال الجديدة حتى لا ينسى الأطفال الفلسطينيون أنه يجب عليهم العودة إلى ديارهم (محمود درويش).

وقال الإمام الخميني (رضي الله عنه) في السادس عشر من آب (أغسطس) 1979 ، المصادف لليوم الثالث عشر من شهر رمضان المبارك عام 1399 هـ ، في رسالة تاريخية موجهة إلى مسلمي العالم حول القدس وقضية فلسطين : "لقد حذرت المسلمين لسنوات عديدة من خطر اغتصاب إسرائيل التي تكثف الآن هجماتها الوحشية على الإخوة والأخوات الفلسطينيين ، وخاصة في جنوب لبنان ، قصف منازلهم لتدمير مقاتلين فلسطينيين".

وأضاف: "أدعو جميع المسلمين في العالم والحكومات الإسلامية إلى التزام الوحدة لقطع أيدي هذا المغتصب وأنصاره ، وأدعو جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم للاحتفال بيوم الجمعة الأخير من شهر رمضان المبارك ، هو يوم للامتنان ويمكن أن يحدد مصير الشعب. "كما يجب اختيار فلسطين" كيوم القدس "وخلال احتفال لإعلان التضامن الدولي للمسلمين لدعم الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني المسلم.

وتم تسمية الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الكريم بيوم القدس العالمي بأمر من الإمام الخميني الراحل مفجر الثورة الإسلامية في ايران دعماً للشعب الفلسطيني المظلوم.
مصدر : وكالات
رقم : 931363
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