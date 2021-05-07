من وحي القدس.. أمسية شعرية دولية في مشهد المقدسة

موقع (العتبة الرضوية المقدسة): ومن ضمن برامج يوم القدس العالمي الذي يصادف آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، أقامت مديرية شؤون الزوار الأجانب في العتبة الرضوية أمسية شعرية بمشاركة عدد من الشعراء الأجانب من العراق وسوريا وفلسطين والهند وافغانستان وباكستان وأذربيجان تحت عنوان "القدس وفلسطين".



كما شارك عدد من الأطفال من جنسيات مختلفة في الوقفة التضامنية التي أقيمت في باحة القدس في المرقد الرضوي المطهر تضامنا مع أطفال فلسطين، واستضافت باحة القدس أيضا مجموعة من الفنانين الذين قاموا بتجسيد مفاهيم يوم القدس من خلال أعمالهم الفنية، بالإضافة إلى مجموعة من النشاطات الأخرى التي شملت معرضا للكتاب ولقاءات دولية افتراضية.



وتجدر الإشارة إلى أن العتبة الرضوية المقدسة تعد من أبرز المؤسسات الداعمة للقضية الفلسطينية والتي تقوم بشكل مستمر بنشاطات محلية ودولية لدعم هذه القضية، وقد شيدت العتبة الرضوية قبل حوالي ثلاثة عقود، رمز قبة الصخرة في إحدى باحاتها التي أطلق عليها باحة القدس.