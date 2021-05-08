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السبت 8 أيار 2021 ساعة 03:04

الصدر للشعب الفلسطيني: نحن معكم ضد عدونا وعدوكم

الصدر للشعب الفلسطيني: نحن معكم ضد عدونا وعدوكم
وكتب السيد الصدر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلاً "نداء من النجف الأشرف إلى القدس الشريف نحن معكم ضد عدونا وعدوكم بل وعدو الله والإنسانية والسلام والأديان"، مضيفاً "مرة أخرى تتمادى إسرائيل وبغطاء دولي ضد الفلسطينيين والقدس الشريف".

وأضاف الصدر "القدس الذي يجب أن يكون لكل الأديان لا إلى ثلة إجرامية لا تعرف معنى القدسية ولا معنى الدين والعقيدة.. منصبة نفسها حاررسة للقدس بلا حجة ولا مؤهل"، مشيراً إلى أن "كل هذه الاعتداءات وسط سكوت مطبق من أغلب القادة العرب والمسلمين وكأن القدس إسرائيلية بيد أن القدس لأهلها".

وتابع الصدر "نعم إن ما يحدث من عنف ضد رواد القدس وفي شهر رمضان إنما هو جريمة يجب أن يكون لها رادع دولي وشعبي لا فلسطيني فحسب وجزى الله الثائرين والمعتصمين الذين لم ولن يهابوا بندقية المحتل ولا دباباته ولن يهابوا صمت مدعي الديمقراطية والحرية كأمريكا وأمثالها".

وأصيب أكثر من 205 فلسطينيين واعتقل أخرون جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت باب السلسلة داخل الاقصى عقب انتهاء صلاة المغرب وأطلقت قنابل الغاز السام لإجبار المصلين على الخروج من المسجد ما أدى إلى إصابة أكثر من 205 بعضهم في حالات خطرة واعتقال أخرين.

وأغلقت قوات الاحتلال المصلى القبلي وأبواب المسجد الأقصى وطريق الواد في القدس القديمة ومنعت الفلسطينيين من الدخول باتجاه الأقصى لمساندة المصلين هناك كما اقتحمت غرفة الأذان وقطعت أسلاك السماعات لمنع التواصل مع المصلين داخل باحات المسجد واعتدت على الصحفيين وأصيب عدد منهم بجروح مختلفة.

واعتقلت قوات الاحتلال عشرات المصلين أثناء عودتهم من المسجد الأقصى شمال القدس المحتلة.

إلى ذلك اقتحم مستوطنون إسرائيليون بحماية قوات الاحتلال تجمعاً فلسطينياً في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة ونفذوا فيه جولات استفزازية واعتدوا على عشرات الفلسطينيين خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية ضد الاستيطان في حي  الشيخ جراح.



 
رقم : 931389
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