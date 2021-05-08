قصف قاعدة عين الأسد غرب العراق وسط معلومات عن خسائر

العراق (إسلام تايمز) - أفادت مصادر عراقية مطلعة لموقع "إسلام تايمز"، فجر اليوم السبت، إن قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب العراق التي تتمركز بها القوات الأمريكية، تعرضت لقصف شديد أسفرت عن خسائر كبيرة.