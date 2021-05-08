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السبت 8 أيار 2021 ساعة 04:06

قصف قاعدة عين الأسد غرب العراق وسط معلومات عن خسائر

قصف قاعدة عين الأسد غرب العراق وسط معلومات عن خسائر
وقالت المصادر إن "هجوم الليلة على قاعدة عين الأسد غرب العراق إستهدف مواقع حساسة ومفصلية داخل القاعدة وكبد قوات الاحتلال الأمريكي خسائر مادية وبشرية".

وأضافت "الصواريخ أصابت أهدافها بدقة عالية باستهدافها الجانب العسكري للإحتلال الأمريكي في قاعدة عين الأسد"، مؤكدة أن "منظومة الدفاع الجوية لقوات الأحتلال فشلت في اعتراض الصواريخ".

بينما قالت مصادر عراقية مطلعة أيضاً لمراسل موقع "إسلام تايمز"، إن "استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية تم بطائرات مسيرة".

ولم تعلن الولايات المتحدة أو قواتها المتمركز في قاعدة عين الأسد عن حجم الخسائر، كما لم تتبنى أي جماعة عراقية مقاومة هذا الهجوم.
رقم : 931402
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