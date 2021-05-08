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السبت 8 أيار 2021 ساعة 08:40

لجنة حقوق الانسان الايرانية: نيران فتنة الصهاينة ستنطفئ بالمقاومة

لجنة حقوق الانسان الايرانية: نيران فتنة الصهاينة ستنطفئ بالمقاومة
وفي تصريح له امس الجمعة اعتبر باقري كني يوم القدس رمزا عالميا لمواجهة الظلم ودعم المظلوم وقال: ان الرسالة الاستراتيجية لاحياء يوم القدس هي ان المثلث الغربي –العبري-العربي عاجز عن اضفاء الشرعية على الكيان الصهيوني الآيل الى الزوال.

واشار الى الدعم الغربي الشامل للكيان الصهيوني واضاف: انه على اميركا واوروبا تحمل مسؤولية جرائم الصهاينة وان الاستعراض بمظهر الدفاع عن حقوق الانسان لا يمكنه تخليصهم من محكمة العدالة العالمية.

ونوه الى خيانة بعض الدول العربية للشعب الفلسطيني وكشفهم عن علاقاتهم السياسية مع الكيان الصهيوني الى العلن وقال: ان نيران فتنة الصهاينة لن تنطفئ الا بالمقاومة وان اي دولة حتى لو دخلت التعاطي مع الصهاينة فانها لن تخرج من قائمة العدوان عليها واثارة الفتنة ضدها من قبل الصهاينة.
رقم : 931439
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