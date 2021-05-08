النجباء يرفعون اعلام الدفاع عن فلسطين في كل انحاء العراق

وخرج کوادر الحركة إلى الشوارع في محافظات بغداد والبصرة وذي قار ونينوى وصلاح الدين وكربلاء والنجف وميسان وواسط وبابل حاملين الأعلام الفلسطينية والعراقية والحشد الشعبي وصوراً لقادة المقاومة الشهداء على شكل قوافل دراجات نارية ومركبات ورددوا شعارات مؤيدة للشعب الفلسطيني ومناهضة لإسرائيل وامریکا والأنظمة العربية المطبعة.



كما استنكر أعضاء النجباء الجرائم الأخيرة للمحتلين الصهاينة وخاصة في حي الشيخ جراح بالقدس، وأعربوا عن دعمهم الكامل للمقاومة الفلسطينية وأي رد ميداني على اوكار الصهاینة.



وصرح المشارکون في هذا الحفل الكبير أنهم لن يسمحوا بانضمام بغداد إلى عملية التطبيع مع تل أبيب مهما کان الثمن.