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السبت 8 أيار 2021 ساعة 08:50

أبو مرزوق: العدو سيدفع ثمن الاعتداء على القدس وتدنيس الأقصى

أبو مرزوق: العدو سيدفع ثمن الاعتداء على القدس وتدنيس الأقصى
وقال أبو مرزوق في تصريحٍ صحفيٍّ : "نحن قادرون على ردعه (العدو) ورسم معادلات جديدة في الصراع مع الاحتلال".

ودعا أبناء شعب فلسطين في الضفة الغربية والداخل المحتل لإشعال خطوط التماس والمواجهة مع العدو والزحف لدعم المرابطين في المسجد الأقصى.

كما دعا أبناء قطاع غزة والخارج لمناصرة أبناء القدس بجميع السبل وحشد الطاقات للمواجهة الكبرى مع الاحتلال.

وتوجه بالتحية للمجاهدين المرابطين في المسجد الأقصى الذين يدافعون عن كرامة أمة بأكملها.

وأقدمت قوات الاحتلال مساء الجمعة على اقتحام المسجد الأقصى غير آبهة بأداء المصلين صلاة القيام في الشعر الأواخر، وقمعت آلاف المصلين في مصليات وساحات المسجد الأقصى بوحشية، مستخدمة الأعيرة المطاطية وقنابل الصوت.

واستمرت المواجهات عدة ساعات وأسفرت وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 205 فلسطينيين.
مصدر : وكالات
رقم : 931444
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