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السبت 8 أيار 2021 ساعة 09:27

مسجدي: طهران ترحب بنهج حل الخلافات وازالة التوتر

مسجدي: طهران ترحب بنهج حل الخلافات وازالة التوتر
وفي حديث مع الصحفيين العراقيين على هامش أقامة حدث ثقافي لدعم يوم القدس العالمي الذي نظمته بعض التشكيلات العراقية، أضاف السفير مسجدي ان الجمهورية الإسلامية كانت دائما داعمة للسلام والصداقة، لذلك نحن نرحب بحل أي خلافات خاصة مع الدول الإسلامية والدول المجاورة في المنطقة.

وتابع قائلا إن الجمهورية الإسلامية مهتمة بتطوير علاقاتها مع الدول الإسلامية والمنطقة حتى لا تكون هناك خلافات وتوترات في المنطقة.

وقال انه تم وضع نهج جديد في دول الجوار والمنطقة لحل التوترات مع إيران، وهو أمر نرحب به ونأمل أن يحقق نتائج، مرحبا بدور العراق البناء والايجابي في هذا الصدد.

وبشأن محادثات فيينا، قال السفير الإيراني في العراق: في مناقشة الملف النووي، نحن مهتمون بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ورفع الحظر، والتحرك في إطار هذا الاتفاق واستمرار عملهم، مؤكدا على ضرورة رفع جميع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية، وقال ان إيران مستعدة للوفاء بالتزاماتها.

وحيا السفير مسجدي يوم القدس العالمي، وقال ان هذا اليوم يتعلق بجميع المسلمين في العالم وفقا لما اعلنه الامام الخميني الراحل، وأن مرور الوقت أو هيمنة الصهاينة على الأرض المقدسة لن يجلب لهم الشرعية أبدا.
مصدر : وكالات
رقم : 931449
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