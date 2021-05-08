روحاني: وصلنا إلى عملية اجتياز الموجة الرابعة لكورونا

وأضاف روحاني في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كوورنا في طهران “شهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا جديدًا لتفشي فيروس كورونا، وهو أعلى بكثير من سابقيه”.



وتابع “على الرغم من أننا نشهد صعودًا وهبوطًا في بعض المحافظات، إلا أننا وصلنا في جميع المقاطعات إلى ذروة عملية تخطي الموجة الرابعة، وفي هذه الفترة كان هناك المزيد من المرضى، لكن الوفيات كانت مساوية لوفيات الموجة الثالثة”.



وأشار رئيس الجمهورية الإسلامية إلى أنه “في الأيام المقبلة، سيتم تقديم مليون جرعة و 8 ملايين جرعة لقاح للبلاد في أوائل يونيو المقبل”.