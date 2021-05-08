?>?> مسؤول أمريكي غاضب من الدول العربية بسبب الرئيس الأسد!! - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
السبت 8 أيار 2021 ساعة 10:36

مسؤول أمريكي غاضب من الدول العربية بسبب الرئيس الأسد!!

مسؤول أمريكي غاضب من الدول العربية بسبب الرئيس الأسد!!
وقال المساعد السابق لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، إن محاولة بعض الدول العربية إعادة التطبيع مع الحكومة السورية المشروعة, ستسهم في تعزيز سيطرتها!! حسب تعبيره.

وأضاف في مقال على معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أنه في الأسابيع الأخيرة، ازدادت المساعي الرامية إلى إعادة دمج سوريا في “جامعة الدول العربية”، بعد تعليق عضويتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011.

ولفت إلى أنه وبعد مرور عشر سنوات من اندلاع الازمة السورية، تتخذ العديد من الدول العربية بتشجيع من روسيا خطوات لاستعادة عضوية سوريا التي استمرت عقداً من الزمن.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن “الجامعة العربية” هي منظمة قديمة وغير فعالة وغير جوهرية إلى حد كبير، إلا أن هذه الخطوة مهمة لما تحمله من معانٍ، واستعداد أكبر من قبل دول المنطقة للتعاون مع الدولة السورية سياسياً واقتصادياً.

وأضاف أن إدارة ترامب رفضت جهودا من عدة دول عربية بالضغط من أجل إنهاء تعليق عضوية سوريا، ورغم ذلك تكثفت الاتصالات بين عواصم عربية ودمشق بين عامي 2016 و2020، حيث أعادت عدة دول فتح سفاراتها المغلقة وأعادت تعيين كبار الدبلوماسيين، من بينها الإمارات التي أعادت فتح سفارتها في دمشق في كانون الأول/ديسمبر 2018.

وأعادت تونس فتح سفارتها في عام 2015، حيث أرسلت دبلوماسي متوسط الشأن إلى دمشق. فيما أعادت عُمان سفيرها إلى سوريا في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، لتكون أول دولة خليجية تقوم بذلك، وبعد خمسة أشهر، صرح السفير السوري المعتمد لدى مسقط بأن البلدين اتفقا على “تعزيز الاستثمارات” والتجارة.

وأرسل الأردن قائما بالأعمال إلى دمشق في عام 2019، ليملأ بذلك منصباً بقي شاغراً منذ عام 2012، فيما أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري الشهر الماضي أن القاهرة تدعم التطبيع العربي مع سوريا، بعد وقت قصير من لقائه مع لافروف.

والأسبوع الماضي، استضاف العراق وزير النفط السوري للتفاوض على صفقة لاستيراد الغاز الطبيعي المصري عبر سوريا، وأرسلت السعودية رئيس استخباراتها إلى دمشق لإجراء محادثات مع نظيره السوري في 3 أيار/مايو، في اجتماع وصفته صحيفة “الغارديان” البريطانية بأنه “الاجتماع العلني الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب”.

ورأى المسؤول الأمريكي، أن مجموعة من الدوافع الضيقة تقود هذه الجهود، فبالنسبة لدولة الإمارات، إن إعادة دمج الحكومة السورية وإعادة بناء سوريا تحملان وعدا بإنهاء انتشار القوات التركية في إدلب، ويبدو أن الأردن مدفوع في المقام الأول من رغبته في دعم اقتصاده، وإعادة اللاجئين، واستئناف النشاط التجاري.

وربما نسى أو تناسى هذا المسؤول الاميركي السابق ان الحكوكة السورية و رئيسها بشار الاسد انتخب عبر التصويت الشعبي ومن خلال الانتخابات كما تناسى ان الحرب التي شنت على سوريا والتي ادت الى تدمير سوريا اقتصاديا و أمنيا كانت مدعومة من قبل الدول الغربيه وأميركا نفسها التي دعمت ولازالت تدعم الجماعات الارهابية المسلحة هناك وبعد ذلك فرضت أقسى انواع العقوبات على الشعب السوري من خلال قانون "قيصر" وحرمته من أبسط ضرورات العيش من المواد الغذائية والطبية.
مصدر : وكالات
رقم : 931467
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
يوم القدس والفتح القريب
يوم القدس والفتح القريب
لجنة حقوق الانسان الايرانية: نيران فتنة الصهاينة ستنطفئ بالمقاومة
لجنة حقوق الانسان الايرانية: نيران فتنة الصهاينة ستنطفئ بالمقاومة
8 أيار 2021
خطاب السيد الخامنئي.. والقدس التي باتت أقرب
خطاب السيد الخامنئي.. والقدس التي باتت أقرب
8 أيار 2021
قصف قاعدة عين الأسد غرب العراق وسط معلومات عن خسائر
قصف قاعدة عين الأسد غرب العراق وسط معلومات عن خسائر
8 أيار 2021
الصدر للشعب الفلسطيني: نحن معكم ضد عدونا وعدوكم
الصدر للشعب الفلسطيني: نحن معكم ضد عدونا وعدوكم
8 أيار 2021
الإنتصار الدبلوماسي للمحور المقاوم معادلة خطت بدماء الشهداء وفوهات البنادق
الإنتصار الدبلوماسي للمحور المقاوم معادلة خطت بدماء الشهداء وفوهات البنادق
زهراء احمد- اسلام تايمز
7 أيار 2021
ما رمزية اختيار شهر رمضان لاحياء يوم القدس العالمي؟
ما رمزية اختيار شهر رمضان لاحياء يوم القدس العالمي؟
7 أيار 2021
يوم القدس العالمي يوم تنبيه لكل الأمة
يوم القدس العالمي يوم تنبيه لكل الأمة
الكاتبة اليمنية: أمةالملك الخاشب
7 أيار 2021
مجلسا خبراء القيادة وصيانة الدستور: انتصار الأمة الإسلامية قريب
مجلسا خبراء القيادة وصيانة الدستور: انتصار الأمة الإسلامية قريب
7 أيار 2021
في يوم القدس العالمي.. الشيخ جراح وشكل المعركة المستقبلية
في يوم القدس العالمي.. الشيخ جراح وشكل المعركة المستقبلية
7 أيار 2021
من تنازل عن القدس تنازل عن إنسانيته
من تنازل عن القدس تنازل عن إنسانيته
7 أيار 2021
الرئيس روحاني: الشعب الفلسطيني سينتصر في جهاده ضد الصهاينة
الرئيس روحاني: الشعب الفلسطيني سينتصر في جهاده ضد الصهاينة
6 أيار 2021
إجماع قادة المحور على خيار المقاومة حتى تحرير القدس
إجماع قادة المحور على خيار المقاومة حتى تحرير القدس
6 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
يوم القدس والفتح القريب
خطاب السيد الخامنئي.. والقدس التي باتت أقرب
الإنتصار الدبلوماسي للمحور المقاوم معادلة خطت بدماء الشهداء وفوهات البنادق
ما رمزية اختيار شهر رمضان لاحياء يوم القدس العالمي؟