مجاهدو غزة يستأنفون "الإرباك الليلي" وإطلاق البالونات الحارقة

وقالت مجموعة "سواعد الانتفاضة" في بيان، إن "وحدات البالونات" بدأت منذ الساعة الأولى فجر اليوم السبت، بإطلاق عشرات البالونات صوب المستوطنات الإسرائيلية في محيط قطاع غزة.



ودعت المجموعة إلى جمع وإشعال مئات الإطارات على امتداد السلك الشائك شرق قطاع غزة، اعتبارا من صباح اليوم السبت، معلنة استئناف "الإرباك الليلي"، حيث سيبدأ التجمع بعد الساعة الثامنة من مساء اليوم في كافة مخيمات العودة شرق القطاع.



بدورها، أعلنت وحدات "الشهيد وديع حداد للشباب الثائر" التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن عناصرها بدأوا بالتجهيز لتفعيل أدوات المقاومة الخشنة وفي مقدمها إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة.



وقالت في بيان إنه "على ضوء الأحداث الأخيرة والتصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة وحي الشيخ جراح، نعلن النفير العام، ونؤكد أن معركتنا مفتوحة مع الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، حتى يعلم أن أرضنا ومقدساتنا محرمة عليه وأي تجاوز بحق شعبنا سيدفعه الثمن غاليا".



وأضافت "لن نترك القدس وحدها ولن ينعم العدو بالهدوء أو الاستقرار ولا خيار أمامه سوى الرحيل".