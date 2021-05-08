فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية الايرانية الثلاثاء المقبل

وبحسب جدول الانتخابات الرئاسية الذي اعلنته وزارة الداخلية، سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة في 26 و27 يونيو /حزيران.



وكان مجلس صيانة الدستور الذي يشرف على الانتخابات، قد اصدر بيانا حد فيه الشروط التي يجب ان تتوفر للمتقدمين في الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية وهي:



- أن يكون عمر المرشح بين 40 و75 عاما.



- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها على الأقل.



- أن يكون قد شغل 4 سنوات على الأقل في المناصب الإدارية.



- يمكن ترشح الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 2 مليون نسمة، والقادة العسكريين برتبة لواء وما فوق.



- عدم وجود سجل جنائي للمرشح.



كما ستجرى بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي ستقام يوم 18 يونيو /حزيران، الانتخابات التكميلية الثانية لمجلس خبراء القيادة والدورة السادسة لانتخابات المجالس الإسلامية البلدية للمدن والقرى والعشائر الرحل.