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السبت 8 أيار 2021 ساعة 12:13

فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية الايرانية الثلاثاء المقبل

فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية الايرانية الثلاثاء المقبل
وبحسب جدول الانتخابات الرئاسية الذي اعلنته وزارة الداخلية، سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة في 26 و27 يونيو /حزيران.

وكان مجلس صيانة الدستور الذي يشرف على الانتخابات، قد اصدر بيانا حد فيه الشروط التي يجب ان تتوفر للمتقدمين في الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية وهي:

- أن يكون عمر المرشح بين 40 و75 عاما.

- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها على الأقل.

- أن يكون قد شغل 4 سنوات على الأقل في المناصب الإدارية.

- يمكن ترشح الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 2 مليون نسمة، والقادة العسكريين برتبة لواء وما فوق.

- عدم وجود سجل جنائي للمرشح.

كما ستجرى بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي ستقام يوم 18 يونيو /حزيران، الانتخابات التكميلية الثانية لمجلس خبراء القيادة والدورة السادسة لانتخابات المجالس الإسلامية البلدية للمدن والقرى والعشائر الرحل.
رقم : 931497
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