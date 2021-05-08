الخارجية الإيرانية: الحكومة المغربية تدعم الكيان الصهيوني المجرم

وقال خطيب زاده رداً على تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن "حكومة المغرب وبسبب عجزها عن حلحلة قضاياها الاقليمية تقوم بدعم الكيان الصهيوني المجرم وتكرر اتهامات عارية عن الصحة ضد إيران".



وأضاف خطيب زاده بحسب ما نقلت عنه الوكالة الرسمية الإيرانية إن "التهم المغربية لايران هي في سياق دعم المشاريع الامريكية والاسرائيلية في المنطقة المناهضة للأوفياء بالقضية الفلسطينية .. للأسف فإن المغرب تسير في طريق تحقيق اهداف اعداء الأمة الاسلامية".



وفي الخميس الماضي اتهم وزير الخارجية المغربي إيران بالتدخل في شؤون بلاده ودول شمال أفريقيا، من دون أن يقدم أدلة على تلك المزاعم.