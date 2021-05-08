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السبت 8 أيار 2021 ساعة 13:22

الرئيس روحاني: البلاد تجتاز الموجة الرابعة لكورونا

الرئيس روحاني: البلاد تجتاز الموجة الرابعة لكورونا
واشار روحاني خلال جلسة اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا الى ان عدد الوفيات في الموجة الرابعة تضاعف عمَا كان عليه في الموجة الثالثة ، موضحا ان الفيروس البريطاني الذي انتشر في البلاد حوَر نفسه بشكل خطير.

واضاف ان تجاوز الموجة الرابعة بشكل كامل يحتاج عدة أسابيع وبالتالي فأن البلاد في هذه الفترة بحاجة الى استيراد اللقاحات من الخارج ، وعدم انتظار اللقاح الداخلي الذي يجتاز مراحل الاختبار النهائية .

وأوضح روحاني ان المرحلة الثانية من التطعيم ضد كورونا قد بدأت ، حيث يجري الآن تلقيح أعمار ما فوق الثمانين ، وبعد ايام سيبدأ تلقيح ذوي الأمراض الخاصة ، معلنا عن توفير مليون جرعة من اللقاحات خلال الايام القادمة وثمانية ملايين بعد أقل من اسبوعين ، كما أعرب عن الأمل في أن تبادر سلة برنامج كواكس الذي ترعاه منظمة الصحة العالمية بتزويد ايران بعدة ملايين من اللقاحات وبذلك نكون قد تمكنا من تلقيح ما بين 13 الى 14 مليون من المواطنين.

واشار روحاني الى أن القضاء على انتشار الفيروس والسيطرة على الوفيات يتطلب تطعيم 70 بالمئة من المواطنين وهذا ما قد يتحقق خلال السبعين يوما القادمة.

وأكد روحاني ان اللقاحات الايرانية ستدخل الخدمة ابتداء من الصيف القادم الذي يبدأ بعد اربعين يوما من الآن ، واول لقاح سينزل هو لقاح باستور المنتج بالتعاون مع كوبا ، وتتبعه بقية اللقاحات الايرانية.
رقم : 931503
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