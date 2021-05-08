الصفحة الرئيسية
0
السبت 8 أيار 2021 ساعة 13:45

غوتيريش: اقترحت 12 مبعوثا الى الصحراء الغربية خلال عامين "رُفضت كلها"

غوتيريش: اقترحت 12 مبعوثا الى الصحراء الغربية خلال عامين "رُفضت كلها"
ولم يذكر أية غوتيريش أسماء ولا جهات اعترضت على كل منها.

وأوضح أنه اتخذ مؤخرا قرارا يتعلق بالتعيينات الرئيسية في الأمم المتحدة يقوم على الطلب من الدول الأعضاء في الجميعة العامة البالغ عددها 193 دولة أن تقترح عليه أسماء مرشحين لشغل هذه المناصب.

وأضاف أن هؤلاء المرشحين سيمثلون أمام "لجنة" تختار من بينهم "اسمين أو ثلاثة أسماء" ترفعها إليه، من دون أن يوضح ممّن ستتكون هذه اللجنة ولا الآلية التي ستتبعها في غربلة الأسماء.

لكن الأمين العام لفت إلى أنه "حتى مع اعتماد هذه الآلية، ستظل هناك حالات صعبة، ولا سيما المناصب المتعلقة بأزمات معينة"، إذ يتعين على المرشح الذي سيقع عليه الاختيار "الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي وأطراف النزاع".

وأوضح أن أبلغ مثال على هذه الصعوبات هو قضية الصحراء الغربية التي "اقترحنا 12 اسما للمنصب" لم يحصل أي منها على الإجماع اللازم. وقال "واضحٌ أنه من الصعب للغاية في هذه الحالة أن تفعل شيئا آخر سوى البحث عن شخص يمكنه القيام بهذه المهمة".

وآخر مبعوث أممي للصحراء الغربية هو الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر الذي استقال في أيار/مايو 2019 بعدما اصطدم بحقيقة استحالة إحراز أي تقدّم فيها.

وقال دبلوماسيون إنه بالإضافة إلى المرشحين الـ12 الذين تحدث عنهم الأمين العام، فقد جرى الاتصال بشخصيات أخرى خلال العامين المنصرمين، لكنها جميعها طلبت مهلة للتفكير ثم اعتذرت عن قبول هذه "المهمة المستحيلة"، على حد تعبير أحدها.
مصدر : وكالات
رقم : 931508
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
يوم القدس والفتح القريب
يوم القدس والفتح القريب
لجنة حقوق الانسان الايرانية: نيران فتنة الصهاينة ستنطفئ بالمقاومة
لجنة حقوق الانسان الايرانية: نيران فتنة الصهاينة ستنطفئ بالمقاومة
8 أيار 2021
خطاب السيد الخامنئي.. والقدس التي باتت أقرب
خطاب السيد الخامنئي.. والقدس التي باتت أقرب
8 أيار 2021
قصف قاعدة عين الأسد غرب العراق وسط معلومات عن خسائر
قصف قاعدة عين الأسد غرب العراق وسط معلومات عن خسائر
8 أيار 2021
الصدر للشعب الفلسطيني: نحن معكم ضد عدونا وعدوكم
الصدر للشعب الفلسطيني: نحن معكم ضد عدونا وعدوكم
8 أيار 2021
الإنتصار الدبلوماسي للمحور المقاوم معادلة خطت بدماء الشهداء وفوهات البنادق
الإنتصار الدبلوماسي للمحور المقاوم معادلة خطت بدماء الشهداء وفوهات البنادق
زهراء احمد- اسلام تايمز
7 أيار 2021
ما رمزية اختيار شهر رمضان لاحياء يوم القدس العالمي؟
ما رمزية اختيار شهر رمضان لاحياء يوم القدس العالمي؟
7 أيار 2021
يوم القدس العالمي يوم تنبيه لكل الأمة
يوم القدس العالمي يوم تنبيه لكل الأمة
الكاتبة اليمنية: أمةالملك الخاشب
7 أيار 2021
مجلسا خبراء القيادة وصيانة الدستور: انتصار الأمة الإسلامية قريب
مجلسا خبراء القيادة وصيانة الدستور: انتصار الأمة الإسلامية قريب
7 أيار 2021
في يوم القدس العالمي.. الشيخ جراح وشكل المعركة المستقبلية
في يوم القدس العالمي.. الشيخ جراح وشكل المعركة المستقبلية
7 أيار 2021
من تنازل عن القدس تنازل عن إنسانيته
من تنازل عن القدس تنازل عن إنسانيته
7 أيار 2021
الرئيس روحاني: الشعب الفلسطيني سينتصر في جهاده ضد الصهاينة
الرئيس روحاني: الشعب الفلسطيني سينتصر في جهاده ضد الصهاينة
6 أيار 2021
إجماع قادة المحور على خيار المقاومة حتى تحرير القدس
إجماع قادة المحور على خيار المقاومة حتى تحرير القدس
6 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
يوم القدس والفتح القريب
خطاب السيد الخامنئي.. والقدس التي باتت أقرب
الإنتصار الدبلوماسي للمحور المقاوم معادلة خطت بدماء الشهداء وفوهات البنادق
ما رمزية اختيار شهر رمضان لاحياء يوم القدس العالمي؟