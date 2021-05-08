"قسد" تداهم قرية وتختطف 4 أشخاص بريف دير الزور

ونقلت وكالة سانا عن مصادر أهلية أن "قسد" استبقت عمليتها تلك في قرية الزر بنشر عدد من مجموعاتها المسلحة عند مشارف القرية.



وأضافت الوكالة أن "قسد" اقتادت المخطوفين إلى جهة مجهولة دون أن تحدد الدوافع أو تفاصيل أخرى، إلا أنها ذكرت أن "قسد" صعدت عمليات المداهمة في مناطق انتشارها في الجزيرة السورية و"اختطفت العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيدا للقتال في صفوفها".



بينما نشرت صفحات إخبارية محلية صورا غير محددة الملامح لأربعة أشخاص قالت إن "قسد" اعتقلتهم دون أن تحدد هوياتهم، ونقلت "فرات بوست" عن "قسد" أنها اعتقلت الأشخاص الأربعة "خلال عملية أمنية نفذتها مدعومة بقوات التحالف الدولي والطيران المروحي" فجر اليوم.