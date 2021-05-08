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السبت 8 أيار 2021 ساعة 15:05

امير عبداللهيان يدعو لموقف اممي ودولي ضد جرائم الكيان الصهيوني

امير عبداللهيان يدعو لموقف اممي ودولي ضد جرائم الكيان الصهيوني
وفي تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس" ادان امين عام المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية بشدة الجرائم الاخيرة للصهاينة في يوم القدس العالمي الدموي ضد الصائمين الفلسطينيين في المسجد الاقصى.

واشار امير عبداللهيان الى المسؤولية الانسانية والقانونية لمنظمة الامم المتحدة والمؤسسات الدولية والمحافل البرلمانية، ودعا الى الوقف الفوري لجرائم الكيان الصهيوني المصطنع والارهابي وادانة الاعتداءات الصهيونية ووقف الانتهاك الممنهج لحقوق الانسان.

واعتبر تصاعد لهيب انتفاضة القدس ورقة اخرى من صفحات نضالات وارادة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، ووصف بالمهم والضروري دعم واسناد الشعب والمقاومين الفلسطينيين في هذه المرحلة الحساسة.

ودعا امين عام المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية برلمانات الدول الاسلامية والعالم خاصة اتحاد البرلمانات الاسلامية والاسيوية، لبذل اهتمام خاص بقضية القدس والمسجد الاقصى.
رقم : 931520
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