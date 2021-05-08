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السبت 8 أيار 2021 ساعة 15:07

عودة ضخ المياه إلى مدينة الحسكة بعد توقف 12 يوما

عودة ضخ المياه إلى مدينة الحسكة بعد توقف 12 يوما
وبين مدير المؤسسة المهندس محمود عكلة في تصريح لمراسل سانا أن تأخر الضخ سببه “تحكم تركيا بعدد المضخات العاملة ضمن مشروع مياه علوك وبالتالي تأخر تعبئة الخزانات الرئيسية في محطتي علوك والحمة” مشيرا إلى أنه يتم حاليا تشغيل مضخة واحدة فقط فيما يتطلب الوضع الطبيعي تشغيل بين 4 و5 مضخات.

وأضاف عكلة إن استمرار تحكم القوات التركية بعدد المضخات العاملة سيكون له اثر سلبي على ضخ المياه باتجاه أحياء المدينة حيث تحتاج الخزانات لأكثر من 10 أيام لتتم تعبئتها لذلك لا بد من زيادة عدد المضخات العاملة ومواصلة الجهود لإعادة المحطة الى وضعها الطبيعي كونها المصدر الوحيد لمياه الشرب لأكثر من مليون مواطن في محافظة الحسكة.

وتستمر تركيا والجماعات المدعومة منها بالانتهاكات التي تهدد بكوارث إنسانية في المنطقة بدءا من التحكم بمياه الشرب وسرقة حصة سوريا من مياه نهر الفرات الأمر الذي أدى إلى انخفاض المنسوب فيه وتوقف كل عنفات توليد الطاقة الكهربائية عدا عن سرقة وحجز مياه روافد نهر الخابور ما تسبب بجفافه وتوقف كل الأنشطة الزراعية على سرير النهر.
رقم : 931522
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