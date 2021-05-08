الفصائل والقوى الفلسطينية تدعو لمسيرات نصرة القدس مساء اليوم

وأوضحت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية أن مسيرات النصرة ستنطلق في نابلس ورام الله وجنين والخليل وقلقيلية وبيت لحم.



وأشارت إلى أن المسيرات ستنطلق بعد صلاة العشاء من مسجد مخيم قلنديا الكبير لتجوب شوارع المخيم، فيما ستنطلق مسيرات النصرة من مساجد نابلس تمام العاشرة ليلا لتتجمع في منطقة باب الساحة.



كما ستنطلق مساء اليوم مسيرة حاشدة ستتجمع الساعة العاشرة مساء على دوار المنارة في رام الله نصرة لمدينة القدس وأهلها الصامدين في وجه العدوان الإسرائيلي.



وفي جنين دعا الحراك الشبابي لتظاهرة الساعة العاشرة ليلاً على ميدان الساعة وسط المدينة.



وفي قلقيلية، ستتجمع مسيرات نصرة القدس في ميدان أبو علي إياد، فيما ستتجمع مسيرات نصرة الأقصى في مدينة الخليل على دوار ابن رشد وسط المدينة.



وأضاف الحراك الشبابي أن مسيرات نصرة القدس ستجوب شوارع جنين وتتجمع في ميدان القدس، فيما ستنطلق مسيرات أخرى من مساجد بيت لحم وستتجمع في منطقة المدخل الشمالي للمدينة.



وكانت مواجهات قد اندلعت أمس إثر اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى أسفرت عن إصابة أكثر من 200 مواطن بينهم إصابات في العين والرأس والصدر.



ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد القدس هبة شعبية بدأت بالاحتجاج على إغلاق مدرج "باب العامود"، والتضييق على المصلين في الأقصى ما فجّر مواجهات عنيفة مع الاحتلال.



أما حيّ الشيخ جراح، فيشهد منذ أيام، مواجهات شبه ليلية، بين الاحتلال وسكان الحي، ومتضامنين معهم، إثر قرارات صادرة عن محاكم إسرائيلية تقضي بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها بالحي.