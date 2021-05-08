الصفحة الرئيسية
0
السبت 8 أيار 2021 ساعة 15:19

الفصائل والقوى الفلسطينية تدعو لمسيرات نصرة القدس مساء اليوم

الفصائل والقوى الفلسطينية تدعو لمسيرات نصرة القدس مساء اليوم
وأوضحت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية أن مسيرات النصرة ستنطلق في نابلس ورام الله وجنين والخليل وقلقيلية وبيت لحم.

وأشارت إلى أن المسيرات ستنطلق بعد صلاة العشاء من مسجد مخيم قلنديا الكبير لتجوب شوارع المخيم، فيما ستنطلق مسيرات النصرة من مساجد نابلس تمام العاشرة ليلا لتتجمع في منطقة باب الساحة.

كما ستنطلق مساء اليوم مسيرة حاشدة ستتجمع الساعة العاشرة مساء على دوار المنارة في رام الله نصرة لمدينة القدس وأهلها الصامدين في وجه العدوان الإسرائيلي.

وفي جنين دعا الحراك الشبابي لتظاهرة الساعة العاشرة ليلاً على ميدان الساعة وسط المدينة.

وفي قلقيلية، ستتجمع مسيرات نصرة القدس في ميدان أبو علي إياد، فيما ستتجمع مسيرات نصرة الأقصى في مدينة الخليل على دوار ابن رشد وسط المدينة.

وأضاف الحراك الشبابي أن مسيرات نصرة القدس ستجوب شوارع جنين وتتجمع في ميدان القدس، فيما ستنطلق مسيرات أخرى من مساجد بيت لحم وستتجمع في منطقة المدخل الشمالي للمدينة.

وكانت مواجهات قد اندلعت أمس إثر اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الأقصى أسفرت عن إصابة أكثر من 200 مواطن بينهم إصابات في العين والرأس والصدر.

ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد القدس هبة شعبية بدأت بالاحتجاج على إغلاق مدرج "باب العامود"، والتضييق على المصلين في الأقصى ما فجّر مواجهات عنيفة مع الاحتلال.

أما حيّ الشيخ جراح، فيشهد منذ أيام، مواجهات شبه ليلية، بين الاحتلال وسكان الحي، ومتضامنين معهم، إثر قرارات صادرة عن محاكم إسرائيلية تقضي بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها بالحي.
مصدر : وكالات
رقم : 931525
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
يوم القدس والفتح القريب
يوم القدس والفتح القريب
لجنة حقوق الانسان الايرانية: نيران فتنة الصهاينة ستنطفئ بالمقاومة
لجنة حقوق الانسان الايرانية: نيران فتنة الصهاينة ستنطفئ بالمقاومة
8 أيار 2021
خطاب السيد الخامنئي.. والقدس التي باتت أقرب
خطاب السيد الخامنئي.. والقدس التي باتت أقرب
8 أيار 2021
قصف قاعدة عين الأسد غرب العراق وسط معلومات عن خسائر
قصف قاعدة عين الأسد غرب العراق وسط معلومات عن خسائر
8 أيار 2021
الصدر للشعب الفلسطيني: نحن معكم ضد عدونا وعدوكم
الصدر للشعب الفلسطيني: نحن معكم ضد عدونا وعدوكم
8 أيار 2021
الإنتصار الدبلوماسي للمحور المقاوم معادلة خطت بدماء الشهداء وفوهات البنادق
الإنتصار الدبلوماسي للمحور المقاوم معادلة خطت بدماء الشهداء وفوهات البنادق
زهراء احمد- اسلام تايمز
7 أيار 2021
ما رمزية اختيار شهر رمضان لاحياء يوم القدس العالمي؟
ما رمزية اختيار شهر رمضان لاحياء يوم القدس العالمي؟
7 أيار 2021
يوم القدس العالمي يوم تنبيه لكل الأمة
يوم القدس العالمي يوم تنبيه لكل الأمة
الكاتبة اليمنية: أمةالملك الخاشب
7 أيار 2021
مجلسا خبراء القيادة وصيانة الدستور: انتصار الأمة الإسلامية قريب
مجلسا خبراء القيادة وصيانة الدستور: انتصار الأمة الإسلامية قريب
7 أيار 2021
في يوم القدس العالمي.. الشيخ جراح وشكل المعركة المستقبلية
في يوم القدس العالمي.. الشيخ جراح وشكل المعركة المستقبلية
7 أيار 2021
من تنازل عن القدس تنازل عن إنسانيته
من تنازل عن القدس تنازل عن إنسانيته
7 أيار 2021
الرئيس روحاني: الشعب الفلسطيني سينتصر في جهاده ضد الصهاينة
الرئيس روحاني: الشعب الفلسطيني سينتصر في جهاده ضد الصهاينة
6 أيار 2021
إجماع قادة المحور على خيار المقاومة حتى تحرير القدس
إجماع قادة المحور على خيار المقاومة حتى تحرير القدس
6 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
يوم القدس والفتح القريب
خطاب السيد الخامنئي.. والقدس التي باتت أقرب
الإنتصار الدبلوماسي للمحور المقاوم معادلة خطت بدماء الشهداء وفوهات البنادق
ما رمزية اختيار شهر رمضان لاحياء يوم القدس العالمي؟