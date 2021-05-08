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السبت 8 أيار 2021 ساعة 18:02

روسيا: ندين الاعتداءات على المدنيين في القدس

روسيا: ندين الاعتداءات على المدنيين في القدس
وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان أصدرته اليوم السبت إلى عدة عوامل تسهم في تأجيج التوترات في القدس المحتلة ، منها القرار الإسرائيلي بشأن إجلاء عدد من الفلسطينيين قسرا من منازلهم في حي الشيخ جراح، وتمرير خطط لبناء 540 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة هارحوما، بالإضافة إلى مقتل فلسطينيين اثنين مؤخرا جراء حادث وقع في حاجز سالم غرب مدينة جنين في الضفة الغربية.

وجاء في البيان: "تتابع روسيا ببالغ القلق هذه التطورات، وندين بشدة الاعتداءات على مدنيين مسالمين، وندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي خطوات من شأنها تصعيد العنف".

وأكدت روسيا في البيان موقفها المبدئي والثابت الذي انعكس في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وهو يقضي بأن مصادرة الأراضي والممتلكات الواقعة فيه والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منها القدس الشرقية لا تحمل قوة قانونية.

وتابع البيان: "تمثل خطوات كهذه انتهاكا للقانون الدولي وتحول دون التوصل إلى تسوية سياسية مبنية على إنشاء دولتين فلسطينية وإسرائيلية تتعايشان بسلام وأمان ضمن حدود عام 1967" على حد قول البيان.

وجاء هذا البيان على خلفية إصابة أكثر من 200 فلسطيني خلال مواجهات اندلعت الليلة الماضية في المسجد الأقصى وحي الشيخ جرّاح وباب العامود في القدس المحتلة .
رقم : 931535
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