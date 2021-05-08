روسيا تدعو لإنقاذ أطفال مخيم الهول في سوريا

وأشار نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين في كلمة أمام اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن مخصص لبحث (تأثير جائحة كوفيد على الانتهاكات بحق الأطفال في ظروف النزاع المسلح) الليلة الماضية إلى أن معطيات الأمم المتحدة تؤكد وجود نحو ألف طفل في مخيم الهول الذي سجل أكثر من ستة آلاف وفاة بفيروس كورونا داعياً الدول التي لديها محتجزون في المخيم لإعادتهم أراضيها ومنع تحولهم إلى أشخاص من دون جنسية.. وأن تأخذ على عاتقها مسؤولية حماية الأطفال في المخيم وضمان عودتهم الآمنة إلى بلادهم.



وأكد المسؤول الروسي أن بلاده تعمل بصورة فعالة لاستعادة مواطنيها الأطفال الذين جندهم الإرهابيون وكذلك الأطفال الذين انتسب أهلهم إلى صفوف التنظيمات المتطرفة داعياً إلى عدم تسييس القضايا المتعلقة بالأطفال والعمل لحمايتهم.



ودعت روسيا وسوريا في بيان مشترك للهيئتين التنسيقيتين المشتركة لعودة المهجرين السوريين في الحادي عشر من آذار الماضي جميع الدول التي لديها أطفال في مخيم الهول الواقع تحت سيطرة القوات الأمريكية وجماعة "قسد" والمخيمات الأخرى في الشمال الشرقي السوري إلى تنشيط وتنسيق أعمال أجهزتها الأمنية وهيئاتها القضائية ومنظماتها المدافعة عن حقوق الإنسان من أجل استئناف عملية عودة المهجرين كما تفعل روسيا الاتحادية.