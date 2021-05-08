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السبت 8 أيار 2021 ساعة 18:14

الشيخ القطان: القدس ستبقى قبلة الشرفاء والمجاهدين

الشيخ القطان: القدس ستبقى قبلة الشرفاء والمجاهدين
اعتبر رئيس جمعية "قولنا والعمل" ​الشيخ أحمد القطان​، خلال لقاء الاخوات بمناسبة يوم ​القدس​ العالمي في مقر الجمعية ​برالياس​، أنّ "القدس ستبقى قبلة الشرفاء والمجاهدين الذين يقاتلون في ​بيت المقدس​ وأكناف بيت المقدس"، مشيراً الى انه "دعوتنا لكل العرب والمسلمين، ولكل أحرار العالم، أن يقفوا إلى جانب أهلهم في القدس وفي ​فلسطين​ المحتلة، وأن يدعموهم بالدعاء و​المال​ وبكل ما أمكن، لأن هؤلاء هم الذين يدافعون عن شرف الأمة وكرامتها".

ودعا القطان الشعوب العربية الى ان تستيقظ من غفلتها، وأن تهب لنصرة إخوانها في فلسطين الجريحة، وفي القدس الشريف، وأن يعلموا أن ما يجري في القدس اليوم إنما يدل على أن هذه الشرذمة من الصهاينة ينبغي أن يقاوموا، وألا تخمد شعلة ​المقاومة​ أبداً، ويجب أن تبقى الحركات المقاومة في فلسطين والقدس يداً واحدة في مواجهة هذا العدو حتى نستعيد الأرض وكل المقدسات".
رقم : 931541
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