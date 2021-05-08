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السبت 8 أيار 2021 ساعة 18:17

عُمان تدين اقتحام المسجد الأقصى والإمارات تدعو "بخجل" إلى خفض التصعيد

عُمان تدين اقتحام المسجد الأقصى والإمارات تدعو "بخجل" إلى خفض التصعيد
وأكدت السلطنة في بيان لوزارة الخارجية العُمانية موقفها الثابت في دعم الحقوق المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي السياق دعا وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، الكيان الإسرائيلي إلى خفض التصعيد في المسجد الأقصى وحي الشيخ جرّاح وتحمل المسؤولية في خفض التصعيد، وإنهاء كافة الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان.

هذا فيما طالبت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع النظام الحاكم في الإمارات بإلغاء اتفاقيات التطبيع مع الكيان الإسرائيلي في ظل العدوان على القدس.

ووجهت الرابطة رسالة إلى الحكومة الإماراتية بعنوان (أوقفوا التطبيع .. انتصارا للقدس وحي الشيخ جراح). داعية الى إلغاء اتفاقية التطبيع بين الإمارات والكيان الإسرائيلي والمضي قدما لدفع الدول العربية الأخرى نحو إلغاء اتفاقياتها التطبيعية مع المحتل. ووقف كافة أشكال التعاون السياسي والاقتصادي والسياحي والرياضي والأمني مع إسرائيل والإسراع في قطع كافة خطوط الاتصال بين الطرفين.

وكان إعلان الإمارات تطبيع علاقتها مع الاحتلال الإسرائيلي بشكلٍ علني، قد أثار موجة ردود فعل عربية ودولية واسعة، رافضة ومستنكرة بالاتفاق، معتبرين ذلك تفريط بحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وخدمة للمشروع الصهيوني وكافة المشاريع الأخرى التي تستهدف المنطقة بما فيها دول الخليج الفارسي.
مصدر : وكالات
رقم : 931542
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