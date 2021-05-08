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السبت 8 أيار 2021 ساعة 18:19
في مقابلة مع شبكة NHK اليابانية

عراقجي: إيران قد تمدد التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

عراقجي: إيران قد تمدد التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وقال عراقجي لمراسل شبكة NHK الياباني في فيينا إن إيران تأمل في إحراز تقدم كاف في محادثات فيينا حتى لا تكون هناك حاجة لإثارة مسألة توسيع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكانت مساعدة وزير الخارجية الأميركية ويندي شيرمان قد اعلنت مؤخرًا في تصريح لمعهد مجلس الأطلسي أنه تم إحراز تقدم في محادثات فيينا ، ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه وقالت "آمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الاتفاقية الفنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستنتهي في نهاية مايو ايار.

وفي مقابلة مع شبكة NHK ، أعرب عراقجي عن أمله ان لا تكون هناك حاجة لتمديد الموعد النهائي لعمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك في ظل إحراز تقدم كاف في المحادثات الحالية في فيينا ، و لكن طهران ستدرس تمديده إذا لزم الأمر في الوقت المناسب.

وبحسب شبكة NHK ، فان طهران اعلنت أنها ستنهي تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على صعيد عمليات تفتيش المنشآت النووية بحلول نهاية مايو ايار إذا لم تتقدم المحادثات بشأن رفع الحظر الاميركي وغيرها من القضايا.

وأضافت شبكة NHK انه يعتقد أن عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ناقشا هذه المسألة خلال اجتماعهما يوم الخميس في مقر المنظمة في فيينا.

وقال غروسي في أبريل / نيسان إنه إذا لم تتمكن أطراف الاتفاق النووي من التوصل إلى اتفاق في المحادثات الجارية في فيينا ، فقد تكون هناك حاجة لإعادة التفاوض مع طهران في هذا الصدد.
رقم : 931543
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