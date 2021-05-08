وتتسبب البالونات الحارقة والمتفجرة التي تطلقها "وحدة برق" حرائق كبيرة في الاحراش الزراعية للمستوطنين الإسرائيليين قرب حدود قطاع غزة ما يُثير حالة من الارتباك والقلق والخوف في صفوف المستوطنين.



و كشفت صحيفة معاريف "الإسرائيلية" مساء يوم الجمعة، عن وجود مخاوف كبيرة لدى الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" من حدوث توتر على حدود قطاع غزة تزامنًا مع دعوات النفير العام الذي دعت اليه الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار.



ووصف ما يُسمى بـ جهاز "الأمن الإسرائيلي" الأيام القليلة المقبلة بالمتوترة جدًا على حدود قطاع غزة التي تتهيأ لتصعيد متدرج احتجاجًا على ما يجري من اعتداءات "إسرائيلية" في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.



وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن هناك حالة من الخوف والقلق المتصاعد لدى جهاز "الأمن" الإسرائيلي، من حدوث تصعيد مع قطاع غزة.



يُشار إلى أن اعتداءات المستوطنين ضد المقدسيين ارتفعت وتيرتها بشكل كبير جدًا حيث أدت لاستشهاد عدد من الفلسطينيين واصابة المئات بجراح مختلفة منذ بداية شهر رمضان المبارك.



وتوترت الأوضاع في القدس بعدما قررت محكمة الاحتلال طرد 4 عائلات فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس بحجة أن الأرض التي أقيم عليها منازل الفلسطينيين هي لليهود قبل عام 1948.