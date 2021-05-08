الجيش السوداني يبسط سيطرته على مستوطنة إثيوبية داخل البلاد

وقالت المصادر إن الجيش وقوات الاحتياطي بقيادة الفرقة الثانية مشاة بالقضارف شرقي السودان، تمكنت من السيطرة التامة على مستوطنة شاي بيت الإثيوبية بالفشقة الصغرى، لافتة إلى أن "المستوطنة كانت بعمق 8 كيلومترات داخل الأراضي السودانية بمحلية باسندة الحدودية جنوبي منطقة "تاية"، وأن القوات السودانية نجحت في طرد القوات والمليشيات والمزارعين الإثيوبيين الذين انتشروا أخيرا، لنظافة وفلاحة أراض مساحتها 50 ألف فدان".



وبحسب هذه المصادر، انفتحت قوات الجيش السوداني في المنطقة المستعادة وأنشأ معسكر في منطقة "الحجيرات".



وكان السودان قد أعلن في يناير الماضي عن 17 منطقة و8 مستوطنات داخل حدوده الشرقية، كانت محمية بمليشيات إثيوبية، قبل أن يعمد الجيش السوداني في نوفمبر الماضي إلى استعادة 90% من هذه الأراضي، حيث لفت المدير التنفيذي لمحلية باسندة بولاية القضارف، مأمون الضو عبد الرحيم، لـ"سودان تربيون"، إلى اتجاه المحلية والجيش السوداني لإنشاء معابر وطرق ترابية، موضحا أن هذه الطرق والمعابر لربط القوات المسلحة السودانية المنتشرة في المناطق المشتركة مع الفرقة الحادية عشرة سنجة بولاية سنار، واللواء السادس مشاة بباسندة في ولاية القضارف لتأمين الموسم الزراعي وحماية المزارعين.



وأشار مأمون الضو عبد الرحيم إلى أن هذه الخطوة "تأتي بعد نشاط وتحركات المليشيات وكبار المزارعين الإثيوبيين في الآونة الأخيرة للمناطق الحدودية داخل الأراضي السودانية"، مبينا أهمية قيام طريق "باسندة ـ تاية" بطول 25 كيلومترا، وإنشاء معبرين في الميعات.