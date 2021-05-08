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السبت 8 أيار 2021 ساعة 20:29

تركيا تتهم الكيان الاسرائيلي بالإرهاب ضد الفلسطينيين

تركيا تتهم الكيان الاسرائيلي بالإرهاب ضد الفلسطينيين
واعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن أنه "عار على إسرائيل ومن يلتزم الصمت في وجه الهجمات المشينة"، داعيا "الجميع إلى الوقوف في وجه سياسات الاحتلال والعدوان لدولة الفصل العنصري هذه".

من جانبه، أشار مدير الاتصالات الرئاسية في تركيا، فخر الدين ألتون، للتلفزيون الرسمي، إلى أن "إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان وستدفع الثمن"، كما نددت أحزاب معارضة بما حدث في مؤشر نادر على الوحدة.

وأضاف ألتون: "مهاجمة أبرياء أثناء صلاتهم إرهاب واضح...نرى أن هذه الهجمات على الفلسطينيين انتهاك لأهم حقوق الإنسان الأساسية"، حيث جاءت الاشتباكات في ثالث أقدس المواقع الإسلامية وفي محيط القدس الشرقية، والتي أسفرت عن إصابة 205 فلسطينيين و17 من أفراد الشرطة، وسط غضب متزايد من احتمال طرد فلسطينيين من منازل مقامة على أراض يدعي مستوطنون يهود ملكيتهم لها .

هذا وانتقد عدد من المسؤولين الأتراك الكيان إلاسرائيلي مع اندلاع الاشتباكات، ودعوا الدول الأخرى إلى التنديد، في حين طالب بيان لوزارة الخارجية التركية الكيان إلاسرائيلي ب"الإنهاء الفوري لموقفها الاستفزازي والعدائي والتصرف بعقلانية".
مصدر : وكالات
رقم : 931562
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