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السبت 8 أيار 2021 ساعة 21:17

إصابة شاب بجروح خلال اعتداء الاحتلال على المواطنين المتوجهين للأقصى

إصابة شاب بجروح خلال اعتداء الاحتلال على المواطنين المتوجهين للأقصى
وقال شهود عيان: إن قوة من جيش الاحتلال اعتقلت الشاب ليث غيث في محيط باب حطة، وأطلقت قنابل صوت تجاه المارة ما تسبب بإصابة مواطن بجروح.

إلى ذلك، منعت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت، وصول عشرات الحافلات القادمة من أراضي الـ48 إلى المسجد الأقصى المبارك، وطالبتها بالرجوع.

وترجل المئات من المواطنين من الحافلات، متوجهين سيرًا على الأقدام نحو القدس كسرا لقرار الاحتلال بمنع وصولهم إلى الأقصى.

ويتوجه الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني للصلاة في المسجد الاقصى المبارك وإحياء ليلة القدر، رغم الإجراءات "الإسرائيلية" المشددة، سواء من أراضي الـ48 ومن مختلف محافظات الضفة الغربية.

وتسعى سلطات الاحتلال لتقليل عدد المصلين القادمين إلى المسجد الأقصى المبارك عبر إرجاع الحافلات والتضييق على المارة في البلدة القديمة، واقتحام المسجد كما حدث بالأمس.

وتواصل سلطات الاحتلال منذ صباح اليوم حملة اعتقالات بين صفوف المواطنين في القدس، طالت 25 مواطنا على الأقل، استهدفت فيها مجموعة من الشبان المقدسيين، وجميعهم أسرى سابقون تعرضوا للاعتقال المتكرر على مدار سنوات.

وعرف من بين المعتقلين في القدس: جهاد قوس، ورامي الفاخوري، ومحمد حزينه، وجمال الغول، وأمجد غروف، وروحي الكلغاصي، وثائر أبو لافي، ومحمد أبو لافي، وأشرف الأعور، وإبراهيم النتشة، وجميل العباسي، وعبادة نجيب، وتامر خلفاوي، ويوسف حزينة، ومنصور عبيد، وأحمد الصفدي، ومعتز الرجبي، وعاهد الرشق، وعادل أبو زنيد، ويزن جابر، وجهاد مرعي، وبركات الزعتري، ومحمد عويسات، وأحمد العباسي.

وأكّد نادي الأسير أن حملة الاعتقالات هذه هي جزء من سياسة مستمرة، حيث تشهد القدس على وجه الخصوص عمليات اعتقال يومية، هي الأعلى مقارنة مع باقي محافظات الوطن، موضحا أن سلطات الاحتلال ومنذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي، اعتقلت من القدس أكثر من 700 مواطن، بينهم الأطفال والنساء وكبار السّن.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ كثافة الاعتقالات مؤخرًا بدأت منذ مطلع شهر رمضان، حيث اعتقل الاحتلال العشرات من المواطنين خلال زيارتهم للمسجد الأقصى، وبلغت ذروة الاعتقالات الليلة الماضية، مع تصاعد المواجهة.
مصدر : وكالات
رقم : 931573
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