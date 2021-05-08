الاحتلال يتراجع عن منع فلسطينيي الداخل من الوصول للأقصى

واحتجزت شرطة الاحتلال الحافلا قرب "أبو غوش" (شمال غرب القدس)، ونزل المصلّون من الحافلات وأغلقوا شارع 1 المركزي، في طريقهم إلى المسجد الأقصى المبارك مشيًا.



وذكرت موقع "عرب 48" الإخباري بالداخل المحتل، أن أهالي القدس خرجوا بقوافل من المركبات لملاقاة أهالي الداخل الذاهبين مشيًا على الأقدام، لنقلهم لمدينة القدس.



في المقابل، رفعت شرطة الاحتلال، حالة التأهب بين عناصرها، في محيط المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، تحسبا لإحياء الفلسطينيين ليلة القدر.



ومساء الجمعة، أسفرت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، على المصلين في المسجد الأقصى، عن إصابة 205 أشخاص، معظمها في الوجه والصدر بالرصاص المطاطي، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.