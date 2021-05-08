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السبت 8 أيار 2021 ساعة 21:48

بيان لـ"الجبهة الشعبية" حول العدوان الصهيوني الوحشي ضد الفلسطينيين

بيان لـ"الجبهة الشعبية" حول العدوان الصهيوني الوحشي ضد الفلسطينيين
صرح القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة "السيد.. اسامة نجم، أن ما سجل في الآونة الاخيرة من اعتداءات صهيونية.. يعتبر تطوراََ بالغاََ وخطيراََ.. على نسبة الاعتداءات الهمجية السافرة على ابناء شعبنا؛ وممارسة سياسة التطهير العرقي لا سيما في حي" الشيخ جراح" وقيام الجيش البربري باقتحام باحات المسجد الأقصى، وقت الصلاة.. واعتدائهم على المصلين والتنكيل بهم... ممادى الى سقوط المئات من الجرحى.. وتسجيل عاهات دائمه لدى البعض...

وبذلك يؤكد هذا السرطان الاحتلالي من جديد انه ماض في سياسته البربرية والا انسانية.. فاستباحت الحرمات الدينيه بهذه الطريقة تعد جريمة من جرائم الحرب لا يمكن السكوت عليها.. بيد ان هذا الكيان الجبان يمعن بابناء شعبنا الفلسطيني قتلاََ وتدميراََ وتشريداََ بشكل مستمر تحت مرأى ومسمع العالم بأسره.. وهي بذلك تتجاوز كل الخطوط الحمراء.. ولا محرك لساكن.

وأشار نجم؛ الى ان الشعب الفلسطيني يواجه الحديد والنار بصدره العاري.. وان هناك مخطط لنكبة وشيكه في الشيخ جراح؛ لتتوالى بعدها عدة نكبات.. حيث ان عشرات العائلات مهددة بالطرد والتهجير بأية لحظة..

واكد انه من قلب هذه المحنة يجب ان نواجه وباصرار وتحد مطلق لهذه الغطرسه.. وانه يجب علينا افشال هذا المخطط النازي بكل الوسائل، وهذا يتطلب دور ويستدعي وقفه جادة من الجميع.. ومن الكل الفلسطيني كي نعزز من صمود اهلنا في مواقعهم.. وصرح أيضاً بأن كل الوسائل والطرق باتت مستباحة، فنحن قادرون على استحداث طرق جديدة في النضال ومجابهة المحتل.. وارادة شعبنا اكبر من ارادة المحتل..

فاذا صمدت فلا يمكن ان تقف أمامها اي قوه مهما كانت.. فالمقاومة ثقافة لا يوجد عليها حصار..
 
مصدر : وكالات
رقم : 931583
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