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الأحد 9 أيار 2021 ساعة 15:04

وحدة مكافحة الإرهاب في السليمانية تنفي مشاركتها في اغتيال القائد سليماني

وحدة مكافحة الإرهاب في السليمانية تنفي مشاركتها في اغتيال القائد سليماني
وكان تقرير نشره موقع ”ياهو نيوز“، قد أكد أن وحدة مكافحة الإرهاب في كردستان العراق (STJ) ساعدت القوات الأمريكية في توفير المعلومات المحلية، وكذلك تحديد هوية الشهيد قاسم سليماني عن كثب.

وقال بيان صادر عن وحدة مكافحة الإرهاب في السليمانية: ”ندين بشدة التقرير الذي اتهم جهاز مکافحة الإرهاب في إقليم كردستان، بالتورط في قضية اغتيال اللواء قاسم السليماني، حيث اتهم عددا من الضباط الأكراد في تلك العملية، وفي جزء آخر من ذلك التقرير يتهمون قوات مكافحة الإرهاب في العملية“.

وأضاف البيان: ”يجب أن يعلم الذين نشروا التقرير، أن هناك قوتين من البشمركة، وقوتين من الأسايش (الأمن الداخلي) وقسمين من الاستخبارات، وقسمين من مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، لذلك نحن نؤكد وبشكل قاطع أن ما تحدث عنه التقرير لا يمت بأي صلة لقواتنا، وإذا كان التقرير يقصد جهة أخرى فيجب تفسير ذلك“.

وتابع أنه ”من المعروف أن الحكومتين الإيرانية والعراقية قد شكلتا لجنة مشتركة منذ العام الماضي للتحقيق في قضية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني.. لذلك نحن مستعدون للإجابة على أي أسئلة وفيما يتعلق بهذا الأمر“.

وأشار البيان إلى “ أن هناك جهازا استخباراتيا محليا في الإقليم يريد توريط جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية بأي شكل من الأشكال، ولدينا معلومات تفيد بتورط هذا الجهاز في تسريب معلومات كاذبة وغير صحيحة إلى وسائل الإعلام والغاية منها ضرب الوكالة و الإضرار بسمعة وأمن إقليم كردستان“.
 
مصدر : وكالات
رقم : 931684
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