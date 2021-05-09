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الأحد 9 أيار 2021 ساعة 15:22

إبراهيم رئيسي سيعلن ترشحه بعد عيد الفطر

إبراهيم رئيسي سيعلن ترشحه بعد عيد الفطر
وقالت المواقع إنه "تم تأكيد قرار السيد رئيسي عن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية، وإنه سوف يسجل إسمه لخوض الانتخابات في يوم عيد الفطر لدى وزارة الداخلية".

وأضاف الموقع إن "رئيس السلطة القضائية سيقوم بزيارة إلى محافظة همدان  غرب البلاد وسيسجل ترشحه للانتخابات الرئاسية بحضوره لدى مبنى وزارة الداخلية بالتزامن مع عيد الفطر".

وترشح رئيسي في الانتخابات الرئاسية الماضية التي جرت في أبريل/نيسان 2017، وحصل على ما يقارب 16 مليون صوت، وكان أحد أبرز منافسي الرئيس الحالي حسن روحاني، وتمكن الأخير من الفوز بولاية ثانية.
رقم : 931688
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