?>?> قاليباف: لن اترشح للانتخابات لمنافسة السيد رئيسي - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الأحد 9 أيار 2021 ساعة 20:19

قاليباف: لن اترشح للانتخابات لمنافسة السيد رئيسي

قاليباف: لن اترشح للانتخابات لمنافسة السيد رئيسي
وقال قاليباف "أنه بإعلانه ترشيح رئيس السلطة القضائية في البلاد للانتخابات الرئاسية، فإنه يعتبر ترشحه أمام السيد إبراهيم رئيسي سيكون ضد مصالح الثورة الإسلامية".

وبحسب وكالة فارس للأنباء، شدد على أنه "رغم الضغوط، لا أشعر بواجب الترشح لمنصب الرئاسة، ولكي تنجح الثورة يجب أن نتحد على مرشح واحد".
وأضاف قاليباف: "على المرشحين الآخرين، حتى لو كانوا يعتبرون أنفسهم صالحين، الانسحاب من المنافسة وعلينا جميعًا مساعدة آية الله السيد رئيسي حتى تتمكن الثورة من منافسة المنافس بمرشح واحد".

وكانت تقارير صحافية تحدثت في وقت سابق عن اتفاق بين القوى الأصولية المحافظة في إيران على ترشيح السيد إبراهيم رئيسي، فيما قرر الأخير عزمه الترشح بعد عطلة عيد الفطر المبارك الذي من المتوقع أن يصادف يوم الخميس المقبل.
رقم : 931714
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قاليباف: لن اترشح للانتخابات لمنافسة السيد رئيسي
قاليباف: لن اترشح للانتخابات لمنافسة السيد رئيسي
إبراهيم رئيسي سيعلن ترشحه بعد عيد الفطر
إبراهيم رئيسي سيعلن ترشحه بعد عيد الفطر
9 أيار 2021
هنية يطالب يبعث رسالة إلى السيد الخامنئي يطالب بتحشيد البلدان الإسلامية ضد إسرائيل
هنية يطالب يبعث رسالة إلى السيد الخامنئي يطالب بتحشيد البلدان الإسلامية ضد إسرائيل
9 أيار 2021
روحاني: تم الاتفاق على رفع العقوبات الرئيسية
روحاني: تم الاتفاق على رفع العقوبات الرئيسية
9 أيار 2021
يوم القدس والفتح القريب
يوم القدس والفتح القريب
8 أيار 2021
لجنة حقوق الانسان الايرانية: نيران فتنة الصهاينة ستنطفئ بالمقاومة
لجنة حقوق الانسان الايرانية: نيران فتنة الصهاينة ستنطفئ بالمقاومة
8 أيار 2021
خطاب السيد الخامنئي.. والقدس التي باتت أقرب
خطاب السيد الخامنئي.. والقدس التي باتت أقرب
8 أيار 2021
قصف قاعدة عين الأسد غرب العراق وسط معلومات عن خسائر
قصف قاعدة عين الأسد غرب العراق وسط معلومات عن خسائر
8 أيار 2021
الصدر للشعب الفلسطيني: نحن معكم ضد عدونا وعدوكم
الصدر للشعب الفلسطيني: نحن معكم ضد عدونا وعدوكم
8 أيار 2021
الإنتصار الدبلوماسي للمحور المقاوم معادلة خطت بدماء الشهداء وفوهات البنادق
الإنتصار الدبلوماسي للمحور المقاوم معادلة خطت بدماء الشهداء وفوهات البنادق
زهراء احمد- اسلام تايمز
7 أيار 2021
ما رمزية اختيار شهر رمضان لاحياء يوم القدس العالمي؟
ما رمزية اختيار شهر رمضان لاحياء يوم القدس العالمي؟
7 أيار 2021
يوم القدس العالمي يوم تنبيه لكل الأمة
يوم القدس العالمي يوم تنبيه لكل الأمة
الكاتبة اليمنية: أمةالملك الخاشب
7 أيار 2021
مجلسا خبراء القيادة وصيانة الدستور: انتصار الأمة الإسلامية قريب
مجلسا خبراء القيادة وصيانة الدستور: انتصار الأمة الإسلامية قريب
7 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
يوم القدس والفتح القريب
خطاب السيد الخامنئي.. والقدس التي باتت أقرب
الإنتصار الدبلوماسي للمحور المقاوم معادلة خطت بدماء الشهداء وفوهات البنادق
ما رمزية اختيار شهر رمضان لاحياء يوم القدس العالمي؟