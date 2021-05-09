قاليباف: لن اترشح للانتخابات لمنافسة السيد رئيسي

وقال قاليباف "أنه بإعلانه ترشيح رئيس السلطة القضائية في البلاد للانتخابات الرئاسية، فإنه يعتبر ترشحه أمام السيد إبراهيم رئيسي سيكون ضد مصالح الثورة الإسلامية".



وبحسب وكالة فارس للأنباء، شدد على أنه "رغم الضغوط، لا أشعر بواجب الترشح لمنصب الرئاسة، ولكي تنجح الثورة يجب أن نتحد على مرشح واحد".

وأضاف قاليباف: "على المرشحين الآخرين، حتى لو كانوا يعتبرون أنفسهم صالحين، الانسحاب من المنافسة وعلينا جميعًا مساعدة آية الله السيد رئيسي حتى تتمكن الثورة من منافسة المنافس بمرشح واحد".



وكانت تقارير صحافية تحدثت في وقت سابق عن اتفاق بين القوى الأصولية المحافظة في إيران على ترشيح السيد إبراهيم رئيسي، فيما قرر الأخير عزمه الترشح بعد عطلة عيد الفطر المبارك الذي من المتوقع أن يصادف يوم الخميس المقبل.