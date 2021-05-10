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الاثنين 10 أيار 2021 ساعة 08:49

الرئيس الأسد يهنئ بوتين بعيد النصر

الرئيس الأسد يهنئ بوتين بعيد النصر
ونقلت وكالة “سانا” السورية الرسمية نص الرسالة الذي جاء فيه: “أتقدم إليكم وإلى الشعب الروسي والمحاربين القدماء بأحر التهاني القلبية بهذه المناسبة التي تؤرخ لأحد أهم وأبرز الانتصارات التي حققتها الشعوب في سبيل حريتها واستقلالها، وتخلّد ذكرى ومآثر البطولات والتضحيات التي قدمها الشعب الروسي في حرب قاسية سطر فيها مآثر البطولة والدفاع عن الأرض”.

وتمنى الرئيس السوري لروسيا “دوام التقدم والازدهار والنجاح في سعيها الدؤوب نحو تكريس الأمن والاستقرار في العالم، ودفاعها عن القيم الإنسانية وعن مبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي”.
رقم : 931773
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