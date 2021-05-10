الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 10 أيار 2021 ساعة 08:59

العاروري: المعركة القادمة هي معركة القدس وكل أمتنا ستشارك فيها

العاروري: المعركة القادمة هي معركة القدس وكل أمتنا ستشارك فيها
وقال العاروري في مقابلة متلفزة: إن الاعتداء على القدس بداية معركة سيخسر فيها الاحتلال حتماً، مطالبا بأن تسخر كل الإمكانيات فداء للقدس.

وشدد على أنّ "المحتل يلعب بالنار، والعبث بالقدس ومحاولات التخريب لعبٌ في أقصى حدود الخطر".

وأشار إلى أن حركة حماس جزء من شعبنا ومن صناعة الحدث، وجزء من نسيج الشعب الفلسطيني.

وقال: القدس صخرة وجودنا، والجميع يتطلع إلى القدس، والمحتل لا يعرف أن القدس تعني لنا كل شيء، ومن أجلها يجتمع المجاهدون من كل الدنيا.

وأكد أن المعركة القادمة هي معركة القدس والمقدسات، وكل أمتنا ستشارك في هذه المعركة.

وتوجه برسالة للشباب "أن يفعلوا ما يستطيعون؛ نصرة للقدس، وضربًا للمحتل في كل مكان".

وقال: ننتظر دعم أمتنا الإسلامية والعربية على أحر من الجمر، وسنبقى مرابطين وصامدين، ولن نفرط بالمدينة المقدسة".

وشدد على أن بيوت الشيخ جراح تنتمي لهذا الشعب قبل أن يوجد الاحتلال وشذاذ الآفاق من المستوطنين.
مصدر : وكالات
رقم : 931780
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قوات الاحتلال تستبيح الأقصى بالقنابل والرصاص ضد المصلين والمعتكفين
قوات الاحتلال تستبيح الأقصى بالقنابل والرصاص ضد المصلين والمعتكفين
ايران وقوة المنطق
ايران وقوة المنطق
10 أيار 2021
اليوم تحين ساعة الصفر في المسجد الأقصى
اليوم تحين ساعة الصفر في المسجد الأقصى
10 أيار 2021
لما لا یضيء مصباح فلسطين سوی في معسکر محور المقاومة!
لما لا یضيء مصباح فلسطين سوی في معسکر محور المقاومة!
10 أيار 2021
قاليباف: لن اترشح للانتخابات لمنافسة السيد رئيسي
قاليباف: لن اترشح للانتخابات لمنافسة السيد رئيسي
9 أيار 2021
إبراهيم رئيسي سيعلن ترشحه بعد عيد الفطر
إبراهيم رئيسي سيعلن ترشحه بعد عيد الفطر
9 أيار 2021
هنية يطالب يبعث رسالة إلى السيد الخامنئي يطالب بتحشيد البلدان الإسلامية ضد إسرائيل
هنية يطالب يبعث رسالة إلى السيد الخامنئي يطالب بتحشيد البلدان الإسلامية ضد إسرائيل
9 أيار 2021
روحاني: تم الاتفاق على رفع العقوبات الرئيسية
روحاني: تم الاتفاق على رفع العقوبات الرئيسية
9 أيار 2021
يوم القدس والفتح القريب
يوم القدس والفتح القريب
8 أيار 2021
لجنة حقوق الانسان الايرانية: نيران فتنة الصهاينة ستنطفئ بالمقاومة
لجنة حقوق الانسان الايرانية: نيران فتنة الصهاينة ستنطفئ بالمقاومة
8 أيار 2021
خطاب السيد الخامنئي.. والقدس التي باتت أقرب
خطاب السيد الخامنئي.. والقدس التي باتت أقرب
8 أيار 2021
قصف قاعدة عين الأسد غرب العراق وسط معلومات عن خسائر
قصف قاعدة عين الأسد غرب العراق وسط معلومات عن خسائر
8 أيار 2021
الصدر للشعب الفلسطيني: نحن معكم ضد عدونا وعدوكم
الصدر للشعب الفلسطيني: نحن معكم ضد عدونا وعدوكم
8 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ايران وقوة المنطق
يوم القدس والفتح القريب
خطاب السيد الخامنئي.. والقدس التي باتت أقرب
الإنتصار الدبلوماسي للمحور المقاوم معادلة خطت بدماء الشهداء وفوهات البنادق