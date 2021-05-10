قاليباف: الاغتيالات الجبانة لن تؤثر على الإرادة الراسخة للشعب الأفغاني

وجاء في رسالة رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف إلى مير رحمن رحماني ، رئيس مجلس النواب بجمهورية أفغانستان : اطلعت بحزن عميق على وقوع انفجار إرهابي جبان في كابول واستشهاد عدد من الطلاب وأبناء بلدك



وتابع رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "أدين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الذي آلم الشعب الأفغاني الصامدة خلال شهر رمضان المبارك وأدعو الله عز وجل لشهداء هذه الحادثة الدرجات الرفيعه والشفاء العاجل للمصابين ، وان يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان .



وأضاف: "أنا متأكد من أن مثل هذه الاغتيالات العمياء والجبانة لن تؤثر على الإرادة القوية للشعب الافغني الشقيق والصديق في تحقيق الأمن والتنمية والبناء الدائم وتقرير المصير ".



وقال قاليباف: "أنتهز هذه الفرصة وادعو الله لكم ولاعضاء البرلمان الصحة والنجاح المتزايد والرفاهية لافغانستان حكومة وشعبا .