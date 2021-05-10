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الاثنين 10 أيار 2021 ساعة 09:04
السيد الصدر يوجه رسالة للحكومة بشأن الاغتيالات الاخيرة
واغتال مسلحون امس الاحد، الناشط المدني ايهاب الوزني في محافظة كربلاء، اندلعت بعدها تظاهرات في محافظات كربلاء والديوانية وذي قار.
ودعا الصدر في تغريدة له على "تويتر"، الجميع الى ضبط النفس.
مصدر :
وكالات
رقم :
931784
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