الجيش واللجان الشعبية تسيطر على مواقع سعودية في نجران

وقالت مصادر عسكرية في العاصمة صنعاء، إن قوات الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية عسكرية على مواقع الجيش السعودي والقوات الموالية لها أمس، وتمكنت من السيطرة على جبال وتلال الخوار في صحراء الأجاشر الحدودية الواقعة بين نجران وصعدة.



ووفقا للمصادر، فإن التلال التي سيطرت عليها قوات الجيش واللجان الشعبية، تقع على بعد 28 كلم من الحدود اليمنية مع نجران، وأن العملية الهجومية كبدت الجيش السعودي والقوات الموالية لها خسائر بشرية كبيرة.



من جهته، وزع الإعلام الحربي في صنعاء مشاهد للعملية الهجومية، وثقت عملية استهداف نوعية نفذتها قوات الجيش واللجان الشعبية على تحصينات وآليات القوات السعودية في نجران، محققة إصابات مباشرة.



وكانت القوات السعودية قد خسرت ثلاثة ضباط من منتسبيها، في مواجهات حدودية بينها بين قوات الجيش واللجان الشعبية، جرت في 30 من نيسان الماضي. وتزامن ذلك مع تصاعد العمليات الهجومية الجوية التي تشنها قوات صنعاء، على أهداف عسكرية سعودية خلال الأيام القليلة الماضية.



وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، خلال اليومين الماضين، تنفيذ سلاح الجو المسير عدد من الهجمات على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، بطائرة مسيرة نوع «قاصف 2K».