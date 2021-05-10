?> مئات الإصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المرابطين بالأقصى - اسلام تايمز
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الاثنين 10 أيار 2021 ساعة 11:13

مئات الإصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المرابطين بالأقصى

مئات الإصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المرابطين بالأقصى
وأشار الهلال الأحمر في تصريح له أن طواقمه نقلت إلى مستشفيات القدس والمستشفى الميداني حتى الآن ما يزيد عن 120 إصابة، بينها إصابات مباشرة في الرأس، فيما لم تتمكن من نقل عشرات المصابين الآخرين جراء منع قوات الاحتلال.

وناشد الطبيب علي الجبريني بإدخال المستلزمات الطبية لإسعاف عشرات الإصابات الموجودة داخل المسجد القبلي وقبة الصخرة، مشيرا إلى محاصرة الإصابات الموجودة بالداخل، وأن الوضع صعب جدا في داخل المسجد الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نفذت صباح اليوم الاثنين، اقتحاما عنيفا، للمسجد الأقصى المبارك، وتدور في هذه الأثناء مواجهات عنيفة مع المرابطين داخله.
مصدر : وكالات
رقم : 931819
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