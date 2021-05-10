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الاثنين 10 أيار 2021 ساعة 12:14

ايران تستورد 10ملايين جرعة لقاح كورونا في غضون 3 أسابيع

ايران تستورد 10ملايين جرعة لقاح كورونا في غضون 3 أسابيع
وقال تبريزي في تصريح له اليوم الاثنين: ان شحنة جديدة من اللقاح الخارجي ستصل الى البلاد يوم الخميس من الاسبوع الجاري او بداية الاسبوع القادم كاقصى حد وتضم نحو مليون و 500 الف جرعة.

واضاف: انه في حال مضى برنامج توفير لقاح كورونا الى الامام جيدا فمن المتوقع ان يصل الينا نحو 10 ملايين جرعة حتى مطلع الشهر القادم.

واوضح بانه في غضون 40 يوما او ربما اقل سيوضع لقاحان منتجان داخليا على الاقل تحت تصرف وزارة الصحة وهما لقاح "كوف باستور" المنتج بمشاركة كوبا ولقاح "كوف ايران بركت".

ووفقا لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي فقد تم لغاية الان استيراد نحو 3 ملايين و 200 الف جرعة لقاح كورونا من 4 انواع وهي "سبوتنيك في" الروسي و"سینوفارم" الصیني و"كوف واكسين" الهندي و"استرازنيكا" الكوري الجنوبي.

واعلنت الوزارة بانه تم لحد الان تطعيم مليون و 378 الف شخص بجرعة اولى من لقاح كورونا و 276 الفاو 667 شخصا بجرعة ثانية من اللقاح اي اجمالي مليون و 655 الفا و 411 شخصا.
مصدر : وكالات
رقم : 931826
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