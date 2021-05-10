لبنان.. نعم لتلبية نداء الأقصى وتثبيت أهلنا في القدس

وجاء في بيان صدر اليوم الاثنين أهلنا المرابطين المجاهدين الصامدين في الأرض المباركة، في بيت المقدس، في مسرى سيد الأنبياء محمد، الذين يتصدون نيابة عن الأمة للمشروع الصهيوني الخبيث وأطماعه في المنطقة، ويواجهون كل أشكال التعسف والعنصريَّة اليهودية التي فاقت النازية وإجرام المغول، كما يواجهون جدار الفصل العنصري، وكل أنواع الظلم والتمييز في القدس وحي الشيخ جراح وعموم أرض فلسطين، ويتحملون الاعتقال والتهجير والحصار وهدم المنازل واغتصاب الأملاك والقتل بدم بارد وانتهاك الحرمات، رافضين التنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين المباركة لأنها حق للأمة جمعاء وللشعب الفلسطيني البطل الجريح.



واعتبر أن كل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني، والجرائم بحق المدنيين، وإرهاب الدولة العبرية المنظم، كل ذلك يجري تحت أعين المجتمع العربي والاسلامي والدولي فلا يحرك ساكنا، ولا يزيد إلا بالشجب والاستنكار، ليستمر الجلاد بإجرامه غير آبه بشيء.



ودعا أبناء أمتنا العظيمة من طنجة إلى جاكرتا إلى أن يهبوا لتلبية نداء الأقصى، ولنصرة مسرى النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتوا من قدرة وإمكانات، وبما يستطيعون أن يتبرعوا به من الأموال، لتثبيت أهلنا في القدس الشريف وغزة المحاصرة وعموم فلسطين، ليتمكنوا من الدفاع عن مقدساتنا وعن كرامة الأمة في وجه عصابات النظام الصهيوني المجرم، وإرهابيي الجماعات اليهودية المتطرفة.



وختم: تحية إجلال وإكبار إلى أهلنا في القدس الشريف المنتفضين في شوارعه، والمرابطين في ساحات مسجده، وإلى رجال الثمانية والأربعين الذين قدموا من مدن وقرى فلسطين المحتلة للرباط في الأقصى من أجل حمايته. تحية من قلب بيروت إلى كل طفل وشاب وشيخ وامرأة يرابطون في المسجد الأقصى وساحاته ويتصدون للعصابة الصهيونية بعزيمة وعنفوان وعزة وإباء.