الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 10 أيار 2021 ساعة 12:16

لبنان.. نعم لتلبية نداء الأقصى وتثبيت أهلنا في القدس

لبنان.. نعم لتلبية نداء الأقصى وتثبيت أهلنا في القدس
وجاء في بيان صدر اليوم الاثنين أهلنا المرابطين المجاهدين الصامدين في الأرض المباركة، في بيت المقدس، في مسرى سيد الأنبياء محمد، الذين يتصدون نيابة عن الأمة للمشروع الصهيوني الخبيث وأطماعه في المنطقة، ويواجهون كل أشكال التعسف والعنصريَّة اليهودية التي فاقت النازية وإجرام المغول، كما يواجهون جدار الفصل العنصري، وكل أنواع الظلم والتمييز في القدس وحي الشيخ جراح وعموم أرض فلسطين، ويتحملون الاعتقال والتهجير والحصار وهدم المنازل واغتصاب الأملاك والقتل بدم بارد وانتهاك الحرمات، رافضين التنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين المباركة لأنها حق للأمة جمعاء وللشعب الفلسطيني البطل الجريح.

واعتبر أن كل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني، والجرائم بحق المدنيين، وإرهاب الدولة العبرية المنظم، كل ذلك يجري تحت أعين المجتمع العربي والاسلامي والدولي فلا يحرك ساكنا، ولا يزيد إلا بالشجب والاستنكار، ليستمر الجلاد بإجرامه غير آبه بشيء.

ودعا أبناء أمتنا العظيمة من طنجة إلى جاكرتا إلى أن يهبوا لتلبية نداء الأقصى، ولنصرة مسرى النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتوا من قدرة وإمكانات، وبما يستطيعون أن يتبرعوا به من الأموال، لتثبيت أهلنا في القدس الشريف وغزة المحاصرة وعموم فلسطين، ليتمكنوا من الدفاع عن مقدساتنا وعن كرامة الأمة في وجه عصابات النظام الصهيوني المجرم، وإرهابيي الجماعات اليهودية المتطرفة.

وختم: تحية إجلال وإكبار إلى أهلنا في القدس الشريف المنتفضين في شوارعه، والمرابطين في ساحات مسجده، وإلى رجال الثمانية والأربعين الذين قدموا من مدن وقرى فلسطين المحتلة للرباط في الأقصى من أجل حمايته. تحية من قلب بيروت إلى كل طفل وشاب وشيخ وامرأة يرابطون في المسجد الأقصى وساحاته ويتصدون للعصابة الصهيونية بعزيمة وعنفوان وعزة وإباء.
رقم : 931828
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لماذا كربلاء؟!.. ولماذا القنصلية الإيرانية؟!
لماذا كربلاء؟!.. ولماذا القنصلية الإيرانية؟!
قوات الاحتلال تستبيح الأقصى بالقنابل والرصاص ضد المصلين والمعتكفين
قوات الاحتلال تستبيح الأقصى بالقنابل والرصاص ضد المصلين والمعتكفين
10 أيار 2021
ايران وقوة المنطق
ايران وقوة المنطق
10 أيار 2021
اليوم تحين ساعة الصفر في المسجد الأقصى
اليوم تحين ساعة الصفر في المسجد الأقصى
10 أيار 2021
لما لا یضيء مصباح فلسطين سوی في معسکر محور المقاومة!
لما لا یضيء مصباح فلسطين سوی في معسکر محور المقاومة!
10 أيار 2021
قاليباف: لن اترشح للانتخابات لمنافسة السيد رئيسي
قاليباف: لن اترشح للانتخابات لمنافسة السيد رئيسي
9 أيار 2021
إبراهيم رئيسي سيعلن ترشحه بعد عيد الفطر
إبراهيم رئيسي سيعلن ترشحه بعد عيد الفطر
9 أيار 2021
هنية يطالب يبعث رسالة إلى السيد الخامنئي يطالب بتحشيد البلدان الإسلامية ضد إسرائيل
هنية يطالب يبعث رسالة إلى السيد الخامنئي يطالب بتحشيد البلدان الإسلامية ضد إسرائيل
9 أيار 2021
روحاني: تم الاتفاق على رفع العقوبات الرئيسية
روحاني: تم الاتفاق على رفع العقوبات الرئيسية
9 أيار 2021
يوم القدس والفتح القريب
يوم القدس والفتح القريب
8 أيار 2021
لجنة حقوق الانسان الايرانية: نيران فتنة الصهاينة ستنطفئ بالمقاومة
لجنة حقوق الانسان الايرانية: نيران فتنة الصهاينة ستنطفئ بالمقاومة
8 أيار 2021
خطاب السيد الخامنئي.. والقدس التي باتت أقرب
خطاب السيد الخامنئي.. والقدس التي باتت أقرب
8 أيار 2021
قصف قاعدة عين الأسد غرب العراق وسط معلومات عن خسائر
قصف قاعدة عين الأسد غرب العراق وسط معلومات عن خسائر
8 أيار 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ايران وقوة المنطق
يوم القدس والفتح القريب
خطاب السيد الخامنئي.. والقدس التي باتت أقرب
الإنتصار الدبلوماسي للمحور المقاوم معادلة خطت بدماء الشهداء وفوهات البنادق