لبنان.. مناورات كيان الاحتلال هدفها المقاومة

اليقين بعجز كيان الاحتلال عن خوض حرب يزداد كل يوم، فقدرات الردع تتكفّل بجعل خيار الحرب انتحاراً كاملاً للكيان، وجاء صاروخ ديمونا ليظهر أكذوبة القبة الحديديّة وحجم انكشاف منشآت الكيان أمام صواريخ المقاومة عندما تقع الحرب.



جيش الاحتلال الذي يباهي متفاخراً ببيانات تتحدّث عن نصر مؤكد في أي حرب مقبلة، يدرك عجزه عن خوض حرب، لكنه يحاول ابتكار بدائل عن الحرب الشاملة يراهن على اختبارها ضمن حدّي، فرض معادلات جديدة، وعدم التورط في حرب...



وتضيف صحيفة "البناء" في تعليقها السياسي أن رئيس الأركان الجديد لجيش الاحتلال يتحدّث عن ابتكار نظرية جديدة أسماها بالأيام القتالية، وهي تقوم على فرضية يرجّح تزامنها مع مناورات، يتم عبرها شن عمليات استهداف متعددة الأنواع براً وبحراً وجواً، تصل الى حافة حرب لكنها تتفاداها بالتوقف عند حد تحقيق مجموعة من الأهداف التكتيكيّة، ومراكمة المكاسب ضمن السعي لاسترداد ميزان الدرع.



شرح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تفاصيل هذه الخطة، مراراً وحذّر قيادة الكيان من المخاطرة، لأن الأيام القتاليّة تعني للمقاومة إعلان حرب، ووقف الحرب لن يكون عندما يقرّر جيش الاحتلال ذلك، ولو استحصل على قرار من مجلس الأمن الدولي بذلك، فهو إن بدأ الحرب مهما كان اسمها، عليه أن يعرف أن المقاومة هي من ستنهيها.



المناورات التي بدأت بالأمس تعني للمقاومة أول اختبار لنظرية الأيام التقالية، ومخاطر الانزلاق خلال المناورات لعمليات استهداف، ورغم ضآلة هذا الاحتمال في ظل معادلات الردع وقواعد الاشتباك القائمة، فإن جهوزية المقاومة التي باتت أمراً ثابتاً لجيش الاحتلال بالتفاصيل، هي الضمانة لعدم الانزلاق لحرب تبدأ بطيش رئيس أركان جيش الاحتلال وحماقته.



لبنان معنيّ بالوقوف وراء مقاومته منعاً لوقوع الحرب، وفي هذه الأيام الخطرة، التي تتزامن مع ما يجري في القدس من عدوان موصوف ومقاومة بطوليّة، مثلما يتعطّش الكيان للهروب إلى الأمام إن كانت المخاطر محسوبة وتحت السيطرة، يتشوّق المقاومون لاستغلال هذه الفرصة إذا لاحت بوادرها ليقولوا للقدس وعبرها لكل فلسطين، إنهما ليستا وحدهما.