انتهاكات العدو الصهيوني للمسجد الأقصى .. والمقدسيون يفرضون توازن الرعب

وقال مصدر ميداني في القدس المحتلة إن المرابطين الفلسطينيين قاموا بالتصدي لقوات الاحتلال والمستوطنين الذين يحاولون تنفيذ اقتحام من باب المغاربة، أحد ابواب الأقصى المبارك. وأطلقت قوات الاحتلال القنابل الصوتية والمسيلة للدموع لتفريق المعتكفين.



منذ الصباح الباكر شنت قوات الاحتلال هجوما على المصلين والمرابطين في المسجد الاقصى تزامنا مع دعوات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات للمسجد في الذكرى السنوية لسيطرة الكيان الإسرائيلي على شرق القدس خلال حرب عام سبعة و ستين من القرن المنصرم.



وبعد دقائق من اقتحام قوات الاحتلال لباحات المسجد الاقصى تحول المكان إلى ساحة حرب وسط الغازات المسيلة للدموع والقنابل الحارقة والصوتية والأعيرة المطاطية و المعدنية لتندلع مواجهات عنيفة داخل باحات المسجد عندما تصدى المرابطون الفلسطينون لقوات الاحتلال ومستوطنيه الذين حاولوا اقتحامه من باب المغاربة .والحصيلة نحو ثلاثمئة جريح و مئات المعتقلين



القيادة العسكرية في جيش الاحتلال دفعت بالمزيد من القوات والعناصر نحو المسجد الأقصى لصد المرابطين الفلسطينيين فيه.و استتبع هذا القرار خطوات مثل نشر القناصة في أماكن متفرقة من المسجد وإغلاق البوابات المؤدية للبلدة القديمة في القدس المحتلة.



وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن نحو 300 مرابطا أصيبوا في أروقة المسجد الأقصى المبارك جراء اعتدء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المرابطين والمقدسيين المنتفضين.



وأشار الهلال الأحمر في تصريح له، أن طواقمه نقلت إلى مستشفيات القدس والمستشفى الميداني عشرات الإصابات، بينها إصابات مباشرة في الرأس، خمسة منها خطرة، وكثير م نالإصابات مباشرة بالعين والرأس، ولم تتمكن الطواقم الطبية من نقل عشرات المصابين الآخرين جراء منع قوات الاحتلال.



وکانت الجمعية قچ قالت في بيان سابق، إن “215 شخصًا أصيبوا، بينهم 4 بحالات خطيرة جدا، وهناك أكثر من 153 شخصا نقلوا إلى المستشفيات”.



وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان آخر، إصابة أكثر من 180 شخصًا، بينهم مسعفون خلال مواجهات المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.



وقالت الجمعية في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصابت عددا من طواقم الهلال الأحمر العاملة في محيط المسجد الأقصى، دون ذكر تفاصيل عن أعدادهم أو إصاباتهم.



واعتدى مئات المستوطنين الإسرائيليين، فجر الاثنين، على منازل المواطنين الفلسطينيين، في حيّ الشيخ جراح، وسط القدس المحتلة.



وأفادت مصادر فلسطينية أنّ: "مئات المستوطنين الإسرائيليين وصلوا إلى حيّ الشيخ جراح، عبر عشرات الحافلات، وحاولوا اقتحام المنازل العربية، لكن الشبان الفلسطينيين من أنحاء المدينة كافة هبوا إلى الحيّ للتصدي لهم، ما أدى إلى انسحابهم".



وعلى إثر ذلك، نشبت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلية، والشبان الفلسطينيين المتواجدين بالحيّ، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، وفق المصادر.



كما شهدت بلدة شعفاط، محاولات اعتداء نفذها مستوطنون من جهة مستوطنة "رامات شلومو" المحاذية للبلدة، لكن سكان المنطقة الفلسطينيين تصدوا لهم، ما أدى لنشوب مواجهات مع قوات الاحتلال، اعتقل على إثرها شابان فلسطينيان على الأقل.

